Wine 8.0 już dostępne. Warstwa tłumacząca aplikacje ze środowiska MS jest coraz lepsza... ale do ideału wciąż brakuje

Zespół WineHQ z dumą ogłasza, że stabilna wersja Wine 8.0 jest możliwa do pobrania. Budowa nowej iteracji pochłonęła rok pracy, a wisienką na szczycie ponad ośmiu i pół tysiąca zmian jest dopięty projekt obejmujący restrukturyzację poszczególnych modułów aplikacji do formatu Portable Executable. Changelog wygląda bardzo obiecująco. Zaglądamy czy "winko" dojrzało na tyle, by bezproblemowo udźwignąć programy ze środowiska Microsoftu.

Wine 8.0 aktualne do ściągnięcia. Najbardziej popularna aplikacja tłumacząca natywne binarki uruchamiane w ekosystemie Microsoftu pozwala na wiele

Zacznijmy od podstaw: Wine (Wine is not an emulator) to oprogramowanie działające zasadniczo jako translator wywołań zdarzeń API Windowsa na interfejs POSIX. Innymi słowy przekształca aplikacje z ekosystemu Microsoftu na możliwe do uruchomienia na Linuksie bądź Macu - tudzież innym systemie z rodziny UNIX, jak choćby BSD, openBSD itd. Wspomniane nowe moduły Portable Executable oprogramowania pozwolą na uruchamianie 32-bitowych binariów

w 64-bitowej architekturze co jest dużym przeskokiem w rozwoju projektu.

Pozostałe ulepszenia o których warto wspomnieć obejmują: optymalizację pakietu Direct3D, odpowiadającego za renderowanie modeli, usprawnione wykrywanie podłączanych kontrolerów - w tym detekcja kierownicy, a także urządzeń Sony takich jak DualShock/DualSense. Wszystko to dzięki nowo zaimplementowanemu modułowi Windows.Gaming.Input. Odświeżono również jaśniejszą wersję szaty graficznej programu (light theme). Lista szczegółowych osiągnięć jest długa i znajduje się w changelogu wydawniczym. Robi to wrażenie, ale czy Wine, jako warstwa kompatybilności, bezproblemowo działa ze wszystkim co jej zadamy?

Środowisko branżowe, wypowiedzi na forach oraz social mediach sugerują, że zasadniczo nie ma nadmiernych powodów do hurraoptymizmu. Mówiąc wprost: Wine nie "dowozi" wszystkiego, choć bardzo się stara. Rzadko się zdarza, by dana aplikacja działała out of the box,

a konfigurowanie każdego wpisu z osobna stanowi barierę dla większości użytkowników. To dlatego reakcją społeczności było utworzenie nowych warstw wspomagających dla Wine takich jak PlayOnLinux czy Lutris, zawierających mnóstwo gotowych wariantów ustawień programów użytkowych oraz gier. Podsumowując, na dzień dzisiejszy, produkt trudno nazwać bezbłędnym.

Źródło: betanews, xda-developers, reddit