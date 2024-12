Windows JG11 Lite - nowa, zmodyfikowana wersja systemu, która została odchudzona m.in. z telemetrii

System Windows 11 nie jest pozbawiony wad, z czego każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę. Choć większość jedynie kręci nosem na wieści o kolejnych problemach z aktualizacjami, w sieci od lat znajdują się osoby, które modyfikują systemy operacyjne od Microsoft. Przerobione systemy często okazują się szybsze, lżejsze dla procesora i pamięci RAM oraz pozbawione części wszechobecnej telemetrii firmy z Redmond. Nie inaczej jest w przypadku modyfikacji Windows JG11 Lite od modera o nicku Srom-otnik.

Windows JG11 Lite to nowa zmodyfikowana wersja systemu Microsoft, która m.in. pozbywa się części wszechobecnej telemetrii. Modyfikację Windows 11 od Srom-otnika zainstalujemy na niewspieranych PC bez modułu TPM 2.0.

Srom-otnik jest stałą postacią na scenie modyfikacji systemów Windows od wielu lat, tworząc zmodyfikowane wersje takich systemów jak Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 i obecnie Windows 11. Jest znany z dostarczania stabilnych i dopracowanych modyfikacji, zazwyczaj w kilku różnych edycjach, które są coraz bardziej okrojonymi wersjami standardowego systemu. Obecnie dostępne są m.in. nieco przyspieszona wersja Win JG11 oraz Windows JG11 Lite. Ostatnia z wymienionych modyfikacji umożliwia instalację na komputerach, które nie posiadają procesorów z modułem TPM 2.0, np. takich jak modele z serii AMD Ryzen 1000. W tej wersji usunięto większość wbudowanych aplikacji systemowych, zachowując jedynie Sklep Microsoft oraz aplikację do obsługi zrzutów ekranowych. Dodatkowo usunięto Windows Easy Transfer, część telemetrii oraz większość układów klawiatur i języków systemowych.

Modyfikacja Windows JG11 Lite wprowadza kilka autorskich funkcji, które mają na celu poprawę wydajności systemu, takich jak Optymalizator Usług, Czyszczenie oraz Tryb dla gier. Do systemu zostały zintegrowane aplikacje takie jak Dism++, WinaeroTweaker, HashCheck oraz klasyczne wersje Kalkulatora, Notatnika i Painta. Dodatkowo uaktywniono DirectPlay oraz stare wersje oprogramowań typu Framework, a także wprowadzono wsparcie dla obcych kompozycji graficznych. Nowością są również specjalne tryby dostosowane do rodzaju nośnika danych: tryb dla dysków HDD oraz dla nośników SSD. Celem tych trybów jest poprawa responsywności i wydajności systemu operacyjnego w zależności od rodzaju używanego dysku. W ramach narzędzia TUNING dostępne jest możliwość dostosowania systemu do indywidualnych preferencji użytkownika, na przykład poprzez całkowite usunięcie telemetrii oraz wyłączenie i całkowite usunięcie Windows Defender z systemu. Wszystkie zmiany oraz obrazy ISO dla systemów można znaleźć w tym i tym miejscu.

Źródło: Winclub (@Srom-otnik)