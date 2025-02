Windows 11 - zmodyfikowana edycja OS od NTDEV odchudza system aż o 14 GB

Odkąd upowszechniły się komputery PC, zapaleńcy modyfikowali ich systemy operacyjne według własnych upodobań, niejednokrotnie dostosowując je do konkretnych zadań. Dziś w dobie zdobywającego popularność Windowsa 11, możemy zapoznać się z całą masą przeróżnych wariantów najpopularniejszych na świecie systemów OS. Teraz do tej puli dołącza tiny11 core od NTDEV, który odchudza oprogramowanie od Microsoftu aż o 14 GB.

NTDEV tiny11 core to zmodyfikowana wersja Windowsa 11 Professional, która odchudza go bagatela o 14 GB. Jednak wersja ta nie jest wskazana dla przeciętnego użytkownika komputera PC.

NTDEV tiny11 core to tak naprawdę odchudzona wersja systemu tiny11, czyli zmodyfikowanej wersji Windowsa 11 Professional w wersji 23H2 (kompilacja 22631.2361). Edycja z dopiskiem core, którą możecie pobrać tutaj, zajmuje tylko nieco ponad 3,47 GB pamięci na naszym dysku. Twórcom udało się osiągnąć taki efekt, usuwają z systemu między innymi: Windows Component Store, Windows Defender, Microsoft Edge, Windows Update i elementy starszych interfejsów pozostałych po wcześniejszych iteracjach systemu OS od Microsoft oraz wiele innych składowych. Realnie otrzymujemy bardzo szybki, lekki system pozbawiony praktycznie wszystkich aplikacji z oryginalnej wersji. Niestety wchodzą w to również wszelkiego rodzaju wbudowane sterowniki (np. sieciowe), a więc trzeba przygotować je we własnym zakresie.

Dalej jednak pozostaje możliwość instalowania aplikacji i programów z Microsoft Store. Warto zaznaczyć, że tak zmodyfikowana wersja, pozbawiona między innymi możliwości aktualizacji, może stanowić idealną propozycję dla doświadczonych użytkowników, którzy potrzebują uruchomić lekką maszynę wirtualną, testują aplikacje lub po prostu bardzo często reinstalują system Windows. Swego czasu również takie rozwiązania znajdowały miejsce w koparkach kryptowalut. Z pewnością jednak nie jest to system dla przeciętnego użytkownika komputera PC, choćby ze względu na brak wbudowanego antywirusa i wspomniany brak wbudowanych sterowników. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany wersją dla systemu Windows 10 to warto rozważyć edycję NTDEV tiny10 lub konkurencyjne rozwiązania od Srom-otnika - Win JG10 x64.

Źródło: NTDEV