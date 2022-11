W trzecim kwartale roku NVIDIA dominowała na rynku kart graficznych. AMD z kolei zalicza spory spadek udziałów

Po załamaniu się rynku kryptowalut (a dokładniej po przejściu Ethereum na model PoS), w sprzedaży zaczęło pojawiać się w końcu dużo więcej kart graficznych. Producenci jednak nie byli specjalnie skorzy do oferowania bardziej zauważalnych obniżek. Dobitnie pokazała to również premiera nowej generacji w wykonaniu NVIDII, gdzie ceny topowego GeForce RTX 4090 osiągają 5-cyfrowe kwoty, a zauważalnie słabszy GeForce RTX 4080 wcale nie jest zauważalnie tańszy. Wszystkie te wydarzenia miały wpływ na rynek kart graficznych w trzecim kwartale roku, w którym odnotowano spore spadki.

Według najnowszego raportu firmy Jon Peddie Research (JPD), w trzecim kwartale roku nastąpił spory spadek sprzedaży kart graficznych. Mimo wszystko NVIDIA nie tylko utrzymała pierwsze miejsce, ale jeszcze bardziej zdominowała wszelką konkurencję.

Według najnowszego raportu Jon Peddie Research (za WCCFTech), w ciągu ostatniego roku nastąpił duży spadek ogólnej liczby układów graficznych na rynku (zarówno dGPU jak i iGPU) - rok temu było to 101 milionów, podczas gdy pod koniec Q3 2022 już "tylko" 75 milionów - mowa zatem o spadku w okolicach 25% rok do roku. W przypadku desktopowych układów (dGPU/iGPU) mowa o spadku o 15,43% (z 33 mln do 28 mln rok do roku), z kolei dużo większy spadek zaliczono w notebookach (o 30%, z 68 do 48 milionów). Spadek widoczny jest także w liczbie wysłanych kart graficznych do sprzedaży. W trzecim kwartale 2021 roku było to 24 miliony, podczas gdy w trzecim kwartale 2022 roku - już tylko 14 milionów. Jednocześnie rynek jest jeszcze mocniej kontrolowany przez NVIDIĘ, która posiada już 88% udziałów w kontekście dedykowanych układów graficznych (80% w drugim kwartale roku, tutaj więc zaliczono dalszy wzrost kwartał do kwartału). Największy spadek zaliczyła firma AMD, której udziały z 15% w Q2 2022 skurczyły się do zaledwie 8% w trzecim kwartale. Intel, który w drugim kwartale dobił do 5% (m.in. dzięki chińskiej premierze ARC A380), w trzecim kwartale utrzymał odrobinę niższy poziom udziałów - 4%.

Spadek AMD widoczny jest nie tylko w kontekście udziałów na rynku osobnych kart graficznych, ale również zintegrowanych układów graficznych. W drugim kwartale roku AMD posiadało 13% tegoż rynku, z kolei w trzecim kwartale już tylko 10%. Umocnił się Intel, posiadający obecnie 90% rynku zintegrowanych grafik. Jest to związane przede wszystkim z faktem, że AMD od dawna nie wprowadziło żadnych procesorów APU ze zintegrowanymi układami graficznymi - nowe procesory z iGPU pojawiły się dopiero pod koniec września (Ryzen 7000). Analiza Jon Peddie Research potwierdza natomiast zauważalny wzrost sprzedaży zestawów posiadających na pokładzie iGPU - tutaj zapewne mowa zarówno o samych procesorach (głównie Intel) jak również gotowych zestawów komputerowych, w których iGPU było również aktywne.

Kolejne wykresy prezentują udział poszczególnych segmentów kart graficznych względem ogólnej liczby sprzedanych sztuk (mowa o segmentach low-end, mid-range, high-end oraz workstation). Do 2023 roku ma utrzymywać się tendencja spadkowa we wszystkich segmentach, a dopiero później zacznie się powolny wzrost sprzedaży. Największy udział mają posiadać układy graficzne (dGPU) z segmentów mid-range oraz high-end, z kolei prognozowana sprzedaż kart z segmentu low-end będzie się sukcesywnie skurczać. Bardzo duże spadki są widoczne również w przypadku układów dGPU w notebookach. Już teraz widoczny jest spadek sprzedaży laptopów z wydajnymi grafikami i tendencja ta będzie się utrzymywać także w przyszłym roku. Dopiero po tym okresie ponownie ma być widoczny wzrost sprzedaży. Wykres od Jon Peddie Research pokazuje również, że o ile w ostatnich latach był mniej więcej równy podział pomiędzy układy z segmentów entry-level oraz high-end, tak perspektywa na kolejne lata pokazuje odejście od grafik entry-level, jednocześnie zwiększając procentowy udział układów high-end.

Źródło: Jon Peddie Research, WCCFTech