W Chinach dostępny jest 180-kątowy adapter złącza 12VHPWR z wentylatorem i ekranem diagnostycznym

16-pinowe złącza zasilania GPU mocno skomplikowało życie wielu entuzjastom. Wiemy już, że standard ten wymaga nieco większej uwagi niż klasyczne 8-pinowe złącze. Po tych wszystkich opowieściach o topieniu się gniazd i niewłaściwie ułożonych przewodach gracze wolą dobrze się upewnić, zanim poddadzą swoją kartę obciążeniom. Temat szybko podchwyciły niektóre firmy oferując specjalne adaptery, ale jedna z nich zabrała się do tego zadania chyba zbyt poważnie...

Odkryto właśnie, że chińska platforma Taobao ma w swojej ofercie specjalny 180-kątowy adapter zasilania 12VHPWR o czarno-srebrnej kolorystyce stworzony z myślą kartach graficznych GeForce RTX 40 (w opisie nie ma mowy o obsłudze nowej serii). Taki produkt już sam w sobie byłby dostatecznie użyteczny dla wielu pasjonatów, ale ten konkretny model otrzymał dodatkowo niewielki wentylator pomagający w schłodzeniu 16-pinowego złącza, a także skromny wyświetlacz diagnostyczny przedstawiający temperaturę oraz aktualny pobór mocy.

Co tu dużo mówić - jest to dosyć kuriozalne rozwiązanie, które w gruncie rzeczy wcale nie zlikwiduje największych problemów tego złącza związanych np. z nierównomiernym rozkładem mocy. Choć użytkownik może docenić wygodny montaż czy widoczność najważniejszych danych diagnostycznych, to jednak sam adapter nie posiada żadnej automatycznej ochrony przed awarią. Produkt wyceniony został na 219 RMB, co przekłada się na ok. 30 dolarów. Jeden z nabywców udostępnił nawet w sieci zdjęcie zamontowanego adaptera - poniżej możecie zobaczyć, jak całość działa w praktyce. Wypada więc teraz chyba obstawiać, kiedy do sprzedaży trafi adapter z chłodzeniem wodnym, prawda?

Źródło: VideoCardz, Tom's Hardware