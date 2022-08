Viaplay w przyszłym roku znacząco podrożeje. Jest jednak pewien tymczasowy ratunek przed podwyżką

Viaplay to platforma internetowa oferująca dostęp do filmów i seriali, która niebawem może stać się centrum każdego szanującego się kibica piłki nożnej. W ofercie znajdziemy nie tylko streaming rozgrywek Bundesligi czy Ligi Europy, ale także wszystkie mecze angielskiej Premier League, która niezmienne cieszy się u nas sporą popularnością. Warto więc odnotować zmiany, na które powinien przygotować się każdy (potencjalny) subskrybent...

Od 1 marca 2023 roku miesięczna subskrypcja Viaplay będzie kosztować aż 55 zł. Sposobem na obniżenie tej ceny może być limitowana oferta roczna.

Miesięczny dostęp do Viaplay kosztuje na ten moment 34 zł, co nie jest przesadnie wygórowaną ceną - wszak oferta platformy jest całkiem bogata. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Na oficjalnej stronie serwisu pojawiła się właśnie informacja, że od 1 marca 2023 roku wspomniana kwota przestanie obowiązywać, a subskrypcja na miesiąc będzie kosztować aż 55 zł. Mówimy więc o podwyżce wynoszącej aż 21 zł. Można podejrzewać, że tak wysoka cena odstraszy od siebie tych, którym zależy tylko na filmach i serialach, jednak z drugiej strony Viaplay z pewnością przyciągnie wielu fanów sportu. Poza KSW i rozgrywkami piłkarskimi, w przyszłym roku na platformie będzie można oglądać np. wyścigi F1.

Na całe szczęście na podwyżkę ceny można się przygotować. Wszak Viaplay o swoich zamiarach poinformowało ze sporym wyprzedzeniem, a ponadto w ofercie pojawił się pakiet roczny, do którego dostęp kosztuje dokładnie 33,25 zł miesięcznie. Można jednak z niego skorzystać wyłącznie do 31 grudnia tego roku. Wydaje się, że osób chcących pozostać na bieżąco ze światem sportu jest to aktualnie jedyna słuszna oferta. Mamy jednak nadzieję, że z czasem platforma zaoferuje streaming wydarzeń sportowych w jakości wyższej niż 720p...

