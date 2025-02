Viaplay ma zamiar wycofać się z Polski. Platforma opuści także inne kraje, w tym USA i Wielką Brytanię

Viaplay to nie tylko kolejna platforma streamingowa z solidną bazą filmów czy seriali, ale także multimedialne centrum dla fanów najlepszych piłkarskich lig, wyścigów F1 czy sportów walki. Po nabyciu praw do transmisji tych wydarzeń przyszły jednak podwyżki cen, a dziś spadła na nas dosyć zaskakująca wieść o wycofaniu się Viaplay z Polski i nie tylko. Na liście wymienionych państw widnieje również USA, Wielka Brytania, Kanada czy kraje bałtyckie.

Jak można się domyślić, głównym powodem wyjścia Viaplay z Polski są kłopoty finansowe firmy. Możemy się zatem spodziewać, że lada moment czeka nas rewolucja w kwestii praw do transmisji sportowych.

Informacja o sensacyjnym wycofywaniu się Viaplay pojawiła się w oficjalnej prezentacji podsumowującej drugi kwartał 2023 roku. Co ważne, stosowna wzmianka została wpisana w polu "bieżące działania", co oznacza, że firma podjęła już konkretne kroki w tym kierunku. Na razie nie wiemy ile potrwa cały proces i jak długo będziemy mogli cieszyć się platformą w naszym kraju. Możemy się zatem spodziewać, że lada moment czeka nas rewolucja w kwestii praw do transmisji sportowych. Warto zwrócić uwagę, że informacja o wycofaniu się Viaplay pojawiła się właściwie tuż przed startem najważniejszych lig w ofercie platformy, czyli angielskiej Premier League i niemieckiej Bundesligi.

Jak można się domyślić, głównym powodem wyjścia Viaplay są kłopoty finansowe. Okazuje się, że w drugim kwartale tego roku przychody grupy wzrosły o 16 proc. do 4,59 mld koron (ok. 1,77 mld zł), jednak firma zanotowała niemal 5,89 mld koron (ok. 2,28 mld zł) straty netto ze względu "odpisy i rezerwy na treści sportowe i niesportowe, wyjście z krajów bałtyckich, utratę wartości firmy oraz koszty restrukturyzacji". Jak zdradził Joergen Madsen Lindemann, szef Viaplay Group: "Musieliśmy podjąć szereg natychmiastowych decyzji w trosce o przyszłość naszej firmy. Oznacza to niestety zwolnienie ponad 25 procent naszych pracowników". Zapytaliśmy o zdanie dział prasowy Viaplay, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Gdy tylko dowiemy się czegoś nowego, natychmiast Was poinformujemy.

AKTUALIZACJA: Otrzymaliśmy komentarz Viaplay w omawianej sprawie. Brzmi on następująco: "Jako Viaplay Group ogłosiliśmy dziś nową strategię biznesową i zapowiedzieliśmy wprowadzenie nowego planu strategicznego, w ramach którego planujemy skoncentrować się na rynkach skandynawskich, Holandii oraz działalności Viaplay Select. Zainicjowaliśmy również strategiczny audyt pozostałych rynków międzynarodowych, w tym Polski, gdzie będziemy dążyć do wypracowania optymalnych rozwiązań, obejmujących również obszar współpracy partnerskiej. Do tego czasu będziemy kontynuować naszą działalność, a nasi klienci będą mogli korzystać z pełnej oferty platformy Viaplay. O wszelkich zmianach i aktualizacjach będziemy informować na bieżąco".

Źródło: Viaplay, TVN24