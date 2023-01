Shopee oficjalnie kończy działalność w Polsce. Popularna platforma zakupowa będzie działać tylko do jutra

Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie słyszałaby o platformie Shopee. Co tu dużo mówić - jeszcze niedawno jej spoty reklamowe nucił właściwie cały naród. Jak się jednak okazuje, agresywna polityka marketingowa oraz względnie niemała popularność to mimo wszystko za mało, by osiągnąć sukces na naszym podwórku. Na oficjalnej stronie internetowej Shoppe możemy właśnie przeczytać, że polski oddział kończy działalność. I to niemal w ekspresowym tempie.

Zamówienia na platformie Shopee możemy składać tylko jutra (13 stycznia) do godziny 23:59. Nowe oraz dotychczasowe zakupy zostaną standardowo zrealizowane wraz z zachowaniem pełnego wsparcia i obsługi, jednak po wskazanej dacie nie będą one już możliwe.

Działalność Shopee w Polsce chyba jednak nie była tak opłacalna, jak początkowo mogłoby się wydawać. Jak czytamy w komunikacie firmy, zamówienia na platformie możemy składać tylko jutra (13 stycznia) do godziny 23:59. Nowe oraz dotychczasowe zakupy zostaną standardowo zrealizowane wraz z zachowaniem pełnego wsparcia i obsługi, jednak po wskazanej dacie nie będą one już możliwe. Jak widać poniżej, oświadczenie jest krótkie i treściwe, a zespół Shopee Polska żegna się słowami "Dziękujemy, że byliście z nami".

Aktualnie Shopee to największa platforma e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej. W Polsce zadebiutowała we wrześniu 2021 roku i wydawało się, że jej dalsza ekspansja jest nieunikniona. Nasz kraj był pierwszym europejskim przystankiem w drodze do podboju Europy - w październiku tego samego roku Shopee zadebiutowało w Hiszpanii, a następnie we Francji (skąd firma wyniosła się już w lutym 2022 roku). Mimo wszystko wycofanie singapurskiego giganta z polskiego rynku może dziwić, zwłaszcza, że wszystko dzieje się w błyskawicznym tempie. W końcu nie sposób nie wspomnieć tu ogromnych zainwestowanych pieniędzy w reklamy, które cieszyły się sporą popularnością. Co więcej, platforma doczekała się nawet polskiego ambasadora w postaci Sławomira. Wycofanie się Shoppe to na pewno dobra wiadomość dla konkurencji, w tym naszego rodzimego Allegro, które do godziny 13:00 uzyskało wzrost kursu aż do 6,5% (najwięcej ze wszystkich spółek z WIG20). Aktualne notowanie spółki wynosi ok. 30,90 zł za akcję, czyli najwyżej od kwietnia 2022 roku.

Źródło: Shopee, Business Insider, Bankier