Vectra przegrywa w sądzie z UOKiK. Firma powinna zapłacić 22 mln zł kary i wypłacić odszkodowanie klientom. To jednak nie koniec

Vectra jest jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich firm, której oferta dotyczy głównie internetu światłowodowego oraz telewizji kablowej. W 2022 roku przedsiębiorstwo spotkało się z zarzutami ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem była niezgodna z prawem zmiana warunków umowy dotychczasowym klientom, która pozwoliła później podnieść im miesięczną kwotę abonamentu. Vectra odwołała się od tej decyzji, jednak właśnie przegrała sprawę w sądzie.

Zarzuty postawione firmie Vectra przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczyły wspomnianych warunków umowy. Przedsiębiorstwo w latach 2019 - 2020 bez żadnej podstawy prawnej dodawało klauzulę modyfikacyjną do zawartych z klientami umów. Dzięki niej czas trwania umowy zmieniał się na nieokreślony, z kolei abonament wykupionej usługi był podwyższany o 5 zł za każdy miesiąc (dotyczy to zarówno telewizji, jak i internetu, więc jeśli ktoś korzystał z obu usług, to podwyżka wyniosła 10 zł). Klient był informowany o zmianach i otrzymywał termin, w którym mógł zrezygnować z usług lub kontynuować opłacanie abonamentu po wyższych cenach. W 2022 roku zapadła decyzja, w której spółka Vectra musiała się zmierzyć z karą w wysokości 22 231 676 zł. Oczywiście firma odwołała się do sądu.

31 lipca 2024 roku UOKiK poinformował wszystkich na platformie X (dawny Twitter), że odwołanie firmy Vectra zostało odrzucone. Sąd nie tylko potwierdził słuszność zarzutów i nałożonej kary, ale także fakt, że klienci "otrzymają zwrot części opłaconego abonamentu". Przedsiębiorstwo oficjalnie wypowiedziało się już w tej sprawie. Vectra nie zgadza się z wyrokiem i ma zamiar złożyć apelację, jako że jest on nieprawomocny. Tak więc na definitywne rozstrzygnięcie tej sprawy, a także możliwe zwroty dla poszkodowanych klientów, trzeba będzie jeszcze nieco zaczekać.

Źródło: UOKiK