Unitree G1 - humanoidalny robot, który imponuje możliwościami. Model szykuje się do masowej produkcji

Rozwój dużych modeli językowych zaliczanych dziś do segmentu sztucznej inteligencji pozwolił znacząco podnieść możliwości w dziedzinie robotyki. Kolejne modele robotów humanoidalnych są nie tylko sprawniejsze pod kątem zakresu ruchów, ale również w kwestii analizowania otaczającego świata. Firma Unitree Robotics pokazała umiejętności udoskonalonej wersji robota Unitree G1 (gotowy, by wkroczyć do masowej produkcji) na kolejnym materiale wideo.

Humanoidalny robot Unitree G1, który został wyceniony na 16 tys. dolarów, jest wersją, która w niedalekiej przyszłości ma wkroczyć do masowej produkcji. Firma Unitree Robotics pokazała jego możliwości na nowym materiale wideo.

Do tej pory firma Unitree Robotics mogła się pochwalić robotem humanoidalnym Unitree H1, który robił wrażenie, ale gołym okiem można było dostrzec, że potrzeba wprowadzić jeszcze wiele zmian. Unitree G1 jest właśnie tym ulepszonym wariantem. Robot waży około 35 kilogramów przy wymiarach 132 x 45 x 20 cm, jednak ma całkiem imponujący zakres ruchów, więc może sam się złożyć do bardziej kompaktowych rozmiarów (69 x 45 x 30 cm). Jedno jego ramię może unieść około 2 kilogramów. Jego sercem jest 8-rdzeniowy procesor, który obsługuje czujnik laserowy 3D LiDAR oraz kamerę służącą do pomiaru głębi.

Na pokładzie znalazł się głośnik o mocy 5 W, a także 4 mikrofony. Nie zabrakło łączności Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Model został wyposażony w akumulator o pojemności 9000 mAh (wymienny), który ma wystarczyć na ok. 2 godziny pracy. Prędkość, z jaką może się poruszać Unitree G1, to 7,2 km/h. Główną rolę odgrywa tu jednak model AI o nazwie UnifoLM (Unitree Robot Unified Large Model). Pomaga on robotowi uczyć się nowych umiejętności przez naśladowanie zachowań użytkowania. Dzięki temu z czasem może być dosłownie wszechstronny. Aktualnie znamy jednak tylko cenę, która wynosi 16 tys. dolarów, natomiast mamy do czynienia z wersją, która jest gotowa do masowej produkcji.

Źródło: Unitree Robotics