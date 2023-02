Ubisoft najwyraźniej postanowił zamknąć swój polski oddział. Zdaje się, że przyczyną jest szukanie oszczędności

Miesiąc temu pisaliśmy o tym, że Ubisoft, jeden z największych gamingowych deweloperów na świecie, wpadł w nie lada problemy. Chodzi oczywiście o finanse, które najwyraźniej przestały się "zgadzać". Stąd też decyzja Francuzów o kolejnym przesunięciu premiery gry pt. Skull and Bones, a także anulowanie trzech, niezapowiedzianych dotąd produkcji. Dziś dowiadujemy się, że Ubi "bierze się" także za zamykanie przedstawicielstw. A przynajmniej - polskiego.

Jak donosi na Twitterze Marcin Kosman, polski oddział (przedstawicielstwo) studia Ubisoft niebawem przejdzie do przeszłości.

Na Tweeterze pojawił się przed momentem wpis Marcina Kosmana (poniżej), byłego dziennikarza magazynu PSX Extreme, a obecnie autora książek o tematyce gier. We wpisie tym czytamy, iż "centrala Ubisoftu zwija polski oddział", co przypomina sytuację z naszym lokalnym oddziałem Electronic Arts (dziś za kontakty m.in. z prasą odpowiada zatrudniona przez centralę EA agencja). Polskie przedstawicielstwo Ubisoftu nie odniosło się jeszcze do tych rewelacji, ale w zasadzie można je już przyjąć za pewnik. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Ubi szuka obecnie oszczędności idących w kwotę około 200 milionów dolarów. Chwilę temu CEO studia wystosował nawet e-maila do swych pracowników, aby ci oszczędzali na czym tylko się da.

Wygląda na to, że polski oddział Ubisoftu zwija się z rynku (a raczej centrala Ubisoftu zwija polski oddział). Trochę tak, jak to niedawno było z lokalnym Electronic Arts. Cieszyliśmy się dawno temu, że giganci otwierają u nas biura, ale najwyraźniej to się skończyło. — Marcin Kosman (@Kosowsky_) February 2, 2023

Problemy Ubisoftu wydają się być obecnie dość poważne. Chwilę temu dziennikarze branżowi zaczęli przebąkiwać o tym, że Ubisoft szukał już nawet sposobów na oddanie się w ręce innego studia, choć... nieudolnie. Innymi słowy, żadne ze studiów nie było zainteresowane zakupem. Jednym ze źródeł problemów Ubisoftu wydaje się być rozproszony charakter pracy tego francuskiego dewelopera. Studio posiada bowiem wiele zespołów rozrzuconych po całym świecie, co może znacznie utrudniać zarządzanie nim jako całością. Dotąd rozproszona struktura rozwoju było siłą Ubisoftu, dziś zaś stanowi to już najwyraźniej spory balast. Nic zdziwi więc przesadnie, gdy tytułowa informacja ostatecznie się potwierdzi.

Źródło: Twitter