Czcionka Times New Roman odchodzi na emeryturę w amerykańskiej dyplomacji. Czas na Calibri

Historia krojów pisma stanowi odzwierciedlenie naszego poczucia estetyki - zarówno w prasie tradycyjnej oraz telewizji, jak i we współczesnych mediach. Niektóre sposoby zapisywania znaków stały się kultowe, inne zaś stanowiły obiekt kpin i memów (jak choćby nieszczęśliwy Comic Sans MS). Można zauważyć tendencję do upraszczania fontów i większej przejrzystości. Zdaniem niektórych są to zmiany kosztem stylu i oryginalności.

Times New Roman po wielu latach służby w USA udaje się na zasłużony spoczynek. W jego miejsce ustanowiono Calibri jako podstawowy wybór dyplomacji. Za taką decyzją - wchodzącą w życie od lutego - stoi przede wszystkim bezszeryfowy charakter Calibri i jej łatwość w odbiorze.

Przez wiele lat font Times New Roman stanowił podstawowy krój pisma w amerykańskiej dyplomacji. Wiele najważniejszych dokumentów międzynarodowego porządku prawnego zostało zapisanych właśnie w ten sposób. Nadszedł czas zmian - od lutego 2023 roku obowiązującym urzędników standardem będzie Calibri (w rozmiarze 14). Jakie były przyczyny? Font Times New Roman jest tzw. szeryfowy, a więc znaki posiadają specjalne zdobienia. W przypadku Calibri mowa o kroju bezszeryfowym, a więc pozbawionym ornamentyki. Uznano, że taka zmiana wpłynie na czytelność dokumentów i ich dostępność dla wszystkich. Podobno kwestie estetyczne nie były brane pod uwagę (w co nietrudno uwierzyć, patrząc na wybór). Możliwe, że na dobór wpłynął prosty fakt - Calibri od 2007 roku stanowi domyślne ustawienie pakietu Microsoft Office, a więc narzędzia pracy dyplomacji.

Jak się okazuje, informacje tego rodzaju mogą być strategicznie istotne dla bezpieczeństwa państwa. W 2018 roku krajowa Agencja Wywiadu ogłosiła na portalu Twitter, że od tej pory zacznie używać kroju Brygada 1918, którego wzór odnaleziono w 2016 roku na terenie zlikwidowanej Warszawskiej Odlewni Czcionek Idzikowski i S-ka. Uważa się, że powstała na dziesięciolecie odzyskania niepodległości. Wpis został prędko usunięty - pomysł na publiczne ogłoszenie części charakterystyki działań wywiadu zagranicznego szybko został uznany za nierozsądny. Sama Brygada 1918 jest dostępna do pobrania na stronie Kancelarii Prezydenta.

Zmiany przychodzą również w polskich urzędach i stronach internetowych. Zgodnie z danymi, najpopularniejsze fonty w polskiej sieci to: Robot, Lato, Open Sans, Montserrat i Poppins. W pismach oficjalnych wciąż króluje Times New Roman i Arial. Za to czasy Comic Sans MS w oficjalnej dokumentacji zapewne minęły bezpowrotnie. Niekiedy wybór fontu może symbolizować coś więcej niż względy estetyczne. W 2021 roku fińska gazeta "Helsingin Sanomat" zaprojektowała czcionkę Climate Crisis odzwierciedlającą topnienie lodowców.

Źródło: Ars Technica, Kancelaria Prezydenta, Helsingin Sanomat