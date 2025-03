The Outer Worlds 2 z pierwszym trailerem pokazującym fragmenty rozgrywki. Fani pierwszej części powinni być zadowoleni

Wiemy oficjalnie o dwóch projektach, nad którymi pracuje obecnie studio Obsidian Entertainment. Uwaga większości graczy skupia się teraz na Avowed, ponieważ data premiery tej produkcji jest już nieodległa. Od pewnego czasu Obsidian przygotowuje jednak także The Outer Worlds 2. Pierwsza część nie była może olbrzymim sukcesem, ale zdobyła wierne grono fanów. Jak wynika z opublikowanego właśnie trailera, druga odsłona dostarczy więcej tego samego.

The Outer Worlds 2 pozostanie wierne koncepcji znanej z pierwszej części gry. Zaprezentowano nowy trailer, który przedstawia fragmenty rozgrywki z nowej produkcji Obsidianu. Premiera planowana jest na 2025 rok.

Pierwsze The Outer Worlds wyszło w 2019 roku, a nieco ponad trzy lata później otrzymaliśmy lekko odświeżoną graficznie edycję ze wszystkimi DLC. Oryginalna wersja gry zebrała w dniu debiutu dobre recenzje, choć należy zaznaczyć, że nie była to produkcja wybitna. Teraz Obsidian powraca z nowym trailerem The Outer Worlds 2, który został zaprezentowany podczas gali The Game Awards. Materiał jest oczywiście utrzymany w bardzo luźnym i zabawnym stylu, będącym też cechą pierwszej części. Nie należy nastawiać się też na większe zmiany w stylistyce, jednak wydaje się, że Obsidian zdecydował się nieco stonować kolorystykę. Da się też zauważyć wyraźne ulepszenia graficzne, zwłaszcza w porównaniu do oryginalnego The Outer Worlds (gra będzie działać na Unreal Engine 5), ale z pewnością nie jest to pod tym względem najwyższa półka.

W samej rozgrywce nie zajdą większe zmiany. Model strzelania wygląda bardzo podobnie do pierwszej części gry. Należy jednak spodziewać się nowych broni oraz przeciwników. W jednym fragmencie widać też, jak postać wykorzystuje specjalny tryb widzenia, w którym łatwo dostrzec wrogie postacie. Nie chodzi tu jednak o tryb spowolnienia czasu znany z The Outer Worlds 1. Nowy mechanizm będzie najprawdopodobniej przydatny zwłaszcza podczas skradania się. O sukcesie gry, podobnie jak w przypadku innych produkcji Obsidianu, zdecydują jednak nie kwestie techniczne, a opowiedziana historia, jakość questów czy postaci pobocznych. Jeśli te elementy będą wykonane dobrze, to gra zapewne przyjmie się na rynku w sposób satysfakcjonujący. Premiera tytułu ma nastąpić w bliżej nieokreślonym terminie w 2025 roku. Z racji jednak, że jego pierwsza połowa będzie należała do Avowed, debiutu The Outer Worlds 2 należy spodziewać się bliżej jego końca.

Źródło: Obsidian