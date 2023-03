The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition z fatalnymi recenzjami na Steamie. Konieczność dopłaty do aktualizacji to niejedyny problem

Odświeżona wersja The Outer Worlds nie ma łatwego startu. Problemów z produkcją jest kilka, ale na pierwszy plan wysuwają się kłopoty techniczne oraz konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty za aktualizację. Nowa wersja, oprócz ulepszeń graficznych, zawiera także szereg poprawek, które ominęły pierwowzór, co także spotkało się ze złym przyjęciem ze strony graczy. Tytuł musi obecnie mierzyć się z bombardowaniem negatywnymi recenzjami na Steamie.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition mierzy się aktualnie z negatywnymi recenzjami na Steamie. Na chwilę obecną jedynie 20% wystawionych opinii jest pozytywnych. Deweloperzy już zapowiedzieli wydanie poprawek.

W chwili obecnej The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ma w serwisie Valve jedynie 20% pozytywnych opinii. Przekłada się to na ocenę rzędu 3/10. Choć ilość recenzji użytkowników nie jest jeszcze zbyt duża, to fakt ten obrazuje bardzo dobrze, z jak chłodnym przyjęciem spotkała się produkcja. Głównym powodem negatywnych opinii jest stan techniczny, w jakim gra zadebiutowała. Komentujący wskazują, że na sprzęcie podobnej klasy działa znacznie gorzej niż oryginał. W dodatku mowa jest tu o komputerach znacznie przewyższających zalecaną specyfikację. Krytykowana jest też konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty. Trudno zweryfikować, czy część z tych komentarzy nie jest efektem podążania za obecnym trendem, który polega na bombardowaniu gry negatywnymi recenzjami, ale z pewnością znajdują się tu też w pełni rzetelne opinie.

Studio z czasem zapewne poprawi optymalizację tej edycji gry. Deweloperzy już wystosowali na Reddicie przeprosiny za stan, w jakim znajduje się ich najnowsze dzieło i zapowiedzieli prace nad aktualizacją. Produkcje Obsidian Entertainment bardzo często miewały problemy w momencie startu. Zazwyczaj jednak wysoka jakość pozostałych elementów skutecznie przykrywała niedostatki techniczne. The Outer Worlds to dobra gra, ale daleko jej do najlepszych dzieł amerykańskiego studia. W takiej sytuacji wydawanie płatnego odświeżenia tytułu, który w dodatku ma duże problemy z wydajnością, jest dosyć ryzykownym posunięciem i nie służy reputacji deweloperów. Możliwe, że na pełną rehabilitację będziemy musieli zaczekać do wydania drugiej części gry lub innej produkcji studia - Avowed.

Źródło: Steam, Video Games Chronicle