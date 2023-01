The Lords of the Fallen - twórcy zaprezentowali piękne grafiki. Straszliwe bestie na tle mrocznego świata

Otrzymujemy ostatnio sporo informacji związanych z grą Hexworks - studia należącego do CI Games. Dzięki temu wiemy, że deweloperzy mają niemałe ambicje. Przez dobre kilka lat mówiło się o klasycznym sequelu, jednak konkretów wciąż brakowało i już zdawało się, że projekt legnie w gruzach. Tymczasem temat niespodziewanie powrócił, ale już w nieco odmiennej formie. Teraz zaś dostajemy kolejny dowód na to, że projekt jak najbardziej jest traktowany poważnie.

Po tym, jak opowiedziano nieco o koncepcie The Lords of the Fallen, CI Games i Hexworks opublikowali garść bardzo efektownych grafik z gry. Ponownie dość mocno widać na nich inspiracje serią Dark Souls.

Jak wiadomo z deklaracji twórców podczas wywiadu dla magazynu EDGE, planują oni konsekwentnie podążać wyznaczoną przez siebie ścieżką, nie patrząc na to, kto aktualnie dominuje na rynku. Zaprezentowane grafiki zdają się jedynie potwierdzać ten fakt. Na każdej z nich widoczne są silne inspiracje grami FromSoftware. Przede wszystkim jest to oczywiście trylogia Dark Souls, jednak przynajmniej na jednej fotce można dostrzec także pokrewieństwo z Bloodborne. Lords of the Fallen z 2014 również nie stronił od takiego podejścia - bo w sumie cały gatunek w mniejszym bądź większym stopniu od lat to robi - ale zdecydowanie nie w takim stopniu. Co oczywiście nie musi być złe - zwłaszcza, że owe grafiki wyglądają po prostu świetnie.

The Lords of the Fallen będzie dosyć specyficznym rebootem, bo mimo wszystko deweloperzy nie chcą zupełnie zerwać z uniwersum. Przesunęli zatem akcję gry o tysiąc lat, szykując jednocześnie pięciokrotnie większy świat od poprzednika z 2014 roku, dodając wiele funkcji i usprawnień. Jednym z nich ma być tryb kooperacji. Nie pójdzie jednak w ślady chociażby Elden Ring, dzięki czemu będziemy mogli przechodzić wraz ze znajomymi nawet całą grę - np. odrodzenie po śmierci nie wyrzuca nas do swojego świata. Gra ma pojawić się jeszcze w tym roku na pecetach oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale wciąż jeszcze obracamy się wśród ogólnikowych informacji. Być może najbliższe tygodnie przyniosą konkrety.

Źródło: WCCFtech