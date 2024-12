Test smartfona Blackview BV8900 - intrygujący pancerniak z kamerą FLIR, potężną baterią 10000 mAh i... niemal 5-letnim procesorem

Dzisiejsze smartfony ze średniej i wyższej półki na ogół wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Producenci często chwalą się szkłem z powłoką Corning Gorilla Glass, najwyżej jakości tworzywami sztucznymi lub aluminiowymi ramkami, jednak fakty są takie, że koniec końców właściwie każdy upadek takiego urządzenia na twardą podłogę może zakończyć się katastrofą. Oczywiście istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie swojego smartfona. Zawsze można włożyć go do etui lub dokupić specjalne szkło ochronne, ale czy takie rozwiązania na pewno okażą się odpowiednie dla osób, które często pracują w ekstremalnych warunkach? Cóż, nie do końca. Na całe szczęście producenci wpadli na pomysł stworzenia wzmocnionych, pancernych smartfonów, które i tak powinny zaoferować pełną funkcjonalność, a także kilka przydatnych bajerów. Blackview BV8900 to kolejny przykład takiego urządzenia.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Na naszych łamach takiego testu jeszcze nie było! Cóż, nie da się ukryć, że na co dzień najbardziej ekscytują nas zwykłe, klasyczne smartfony, a zwłaszcza te z wyższych półek cenowych, które oferują niezrównany design i wielkie możliwości. Nie możemy zapominać jednak o tym, że rynek smartfonów nie kończy się na nowych iPhone'ach, kolejnych wydajnych średniakach czy modelach ze zginanym ekranem. W naszym kraju względnie sporą popularnością cieszą się także wzmocnione smartfony, które okazują się bardzo praktycznym i niezniszczalnym narzędziem pracy w terenie. Faktem jest, że wartych uwagi urządzeń w tym stylu nie ma zbyt wiele, aczkolwiek chińska firma Blackview od jakiegoś czasu regulanie dostarcza na nasz rynek ciekawe modele odporne na zalania i fizycznie uszkodzenia, które często wyróżniają się względnie przyzwoitą specyfikacja i bardzo pojemną baterią. Jak jednak z takiego smartfona korzysta się na co dzień? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Blackview BV8900 to nowy wzmocniony smartfon popularnego chińskiego producenta. Czas sprawdzić, jak urządzenie wypada w porównaniu z klasycznymi smartfonami. Wyniki mogą was zaskoczyć!

Na tapet wzięliśmy jeden z najnowszych modeli od wspomnianego producenta. Mowa tutaj o średniobudżetowym Blackview BV8900, który cechuje się dosyć... intrygującą specyfikacją. Całością zarządza już niemal 5-letni chip Helio P90, który w zasadzie nigdy nie grzeszył wydajnością. Na szczęście dalej jest już tylko lepiej. Na pokładzie znalazło się 8 GB RAM szybkiej pamięci LPDDR4X, 256 GB UFS 2.1, aparat 64 MP z sensorem FLIR do zdjęć termowizyjnych i pomocniczym "oczkiem" 5 MP, 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+, a także bateria o pojemności aż 10000 mAh z obsługą ładowania 33 W. Całością zarządza system Android 13 z nakładką DokeOS 3.1, a obudowa urządzenia otrzymała certyfikaty wytrzymałości IP68, IP69K i MIL-STD-810H.

Blackview BV8900 Hammer Blade 4 Hammer Construction Procesor MediaTek Helio P90 MediaTek Helio P90 MediaTek Helio G85 Procesor graficzny PowerVR GM9446 PowerVR GM9446 Mali-G52 MC2 System Android 13 z DokeOS 3.1 Android 12 Android 12 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 6 GB LPDDR4X 6 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB UFS 2.1 128 GB 128 GB Obsługa kart SD tak, do 1 TB tak, do 512 GB tak, do 1 TB DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność WiFi 5, BT 5, NFC, USB-C 3.0 WiFi 5, BT 5, NFC, USB-C 2.0 WiFi 5, BT 5, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,5" IPS, 2400 x 1080 px, 60 Hz 6,5" IPS, 2400 x 1080 px, 60 Hz 6" IPS, 2160 x 1080 px, 60 Hz Kamera tylna 64 + 5 MP + FLIR 48 + 16 + 5 MP 16 + 8 + 0,1 MP Kamera przednia 16 MP 24 MP 8 MP Klasa odporności IP68 / IP69K IP69 IP69 Akumulator 10000 mAh, 33 W 6150 mAh 6000 mAh, Qi Wymiary i waga 173 x 83 x 20 mm, 398 g 172 x 84 x 13 mm, 280 g 169 x 83 x 15 mm, 321 g Premierowa cena 8 + 256 GB - od ok. 1270 zł 6 + 128 GB - 1199 zł 6 + 128 GB - 1699 zł

Blackview BV8900 jeszcze nie trafił do polskich sklepów, jednak jego cena sugerowana wynosi 400 dolarów, a w AliExpress widnieje aktualnie cena ok. 1270 zł, która dodatkowo po wpisaniu kodu AEBV8900 spada do poziomu poniżej 1000 zł. Wydaje się, że to rozsądna kwota za tak wyposażonego smartfona, ale nie da się ukryć, że największe wątpliwości budzi tutaj procesor Helio P90. Szkoda również, że na pokładzie zabrakło gniazda mini-jack 3,5 mm. Sprawdźmy zatem, jak całość sprawdzi się w praktyce. Już na wstępnie dodam, że BV8900 to pierwszy wzmocniony smartfon, który został poddany naszej pełnej procedurze testowej. Wyniki mogą was zaskoczyć!