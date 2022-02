Test płyty głównej MSI MAG B660 Mortar WiFi DDR5 dla procesorów Intel Alder Lake - Wysoka jakość w wysokiej cenie

Płyta główna MSI MAG B660 Mortar WiFi DDR5, której recenzję właśnie czytacie, to prawdopodobnie jeden z najlepiej wyposażonych i zaprojektowanych mATX-ów dedykowanych platformie LGA 1700. Chociaż bazuje na chipsecie Intel B660, to wiele modeli wykorzystujących Z690 mogłoby mu pozazdrościć jakości wykonania oraz pakietu dodatków. Niestety, opisywana MSI MAG B660 Mortar WiFi DDR5 również pod względem cenowym znacznie odstaje od typowych konstrukcji dla zablokowanych procesorów Core 12. generacji. Co zatem oferuje płyta główna z budżetowym chipsetem kosztująca około 1000 złotych? Tego dowiecie się przeglądając niniejszy artykuł...

Autor: Sebastian Oktaba

Płyty główne z chipsetami Intel B660, które pojawiły się razem z tańszymi procesorami Alder Lake, miały znacznie przyspieszyć popularyzację platformy LGA 1700. Poprzednikom takie zadanie stosunkowo szybko się powiodło, bowiem różnica cenowa względem najtańszych Z690 była odpowiednia. W przypadku Intel B660 sytuacja się troszeczkę komplikuje, ponieważ na chwilę obecną dobre modele z tańszym chipsetem kosztują porównywalnie do całkiem niezłych bazujących na Intel Z690. Opisywany MSI MAG B660 Mortar WiFi DDR5 to natomiast prawie najwyższa pozycja w ofercie producenta, plasująca się bardzo blisko Tomahawka, którego jest w zasadzie wersją mATX (różnice są jednak niewielkie). Seria Mortar ewoluowała od chipsetu Intel Z170, gdzie wyglądała jeszcze dość skromnie, ale kolejne generacje zostały mocno napompowane. Jednocześnie ukazywały się warianty o nietuzinkowym wyglądzie m.in. białe Mortar Titanium i Arctic, będące w czasach chipsetów Intel B250 ciekawą odmianą od czarno-czerwonej stylistyki. Zobaczmy, jak wypada najmłodszy członek utytułowanej rodziny.

MSI MAG B660M Mortar WiFi to elegancka i hojnie wyposażona płyta główna dla procesorów Intel Core 12. generacji. Do tanich jednak nie należy, nawet pomimo faktu, że powstała na budżetowym chipsecie Intel b660.

Portfolio układów logiki dla procesorów Intel Alder Lake standardowo obejmuje cztery warianty - H610 / B660 / H670 / Z690 - różniące się zakresem funkcji, ilością dostępnych interfejsów i portów. Oficjalnie tylko Intel Z690 pozwala na podkręcanie poprzez manipulowanie mnożnikiem lub magistralą BCLK, chociaż druga ewentualność częściowo zależy od wyposażenia płyty głównej (np.: wybrane ASUS B660 pozwalają na regulowanie BLCK). Intel odblokował jednak na B660 / H670 możliwość zmiany taktowania pamięci RAM ponad maksimum kontrolera, co znacznie zwiększyło atrakcyjność chipsetów znajdujących się w środku stawki. Żadne ograniczenia nie dotyczą natomiast producentów względem stosowania standardów DDR5/DDR4, dlatego znajdziemy zarówno H610 DDR5, jak również Z690 DDR4. Modele H610 / B600 mają jednak tylko 4 linie DMI 4.0 i pozbawione zostały obsługi RAID, zaś najsłabszy w rodzinie dodatkowo wykastrowano z PCI-Express 4.0, USB 3.2 Gen 2x2 oraz regulacji dzielników RAM. Pozostałe różnice w specyfikacji chipsetów Intel Z690 / H670 / B660 ograniczają się przede wszystkim do ilości linii, portów oraz slotów na kanał, a szczegółowa rozpiska znajduje się w poniżej:

Intel H610 Intel B660 Intel H670 Intel Z690 Overclocking CPU Nie Nie Nie Tak Overclocking BCLK Nie Nie Nie Tak Overclocking RAM Nie Tak Tak Tak Kanały pamięci 1 2 2 2 Linie DMI 4.0 4 4 8 8 Linie PCI-E 4.0 0 6 12 12 Linie PCI-E 3.0 8 8 12 16 Porty SATA 3.0 4 4 8 8 Porty USB 2.0 10 12 14 14 USB 3.2 Gen 2x2 0 2 2 4 USB 3.2 Gen 2x1 2 4 4 10 USB 3.2 Gen 1x1 4 6 8 10 Intel RST Tak Tak Tak Tak Intel VMD Tak Tak Tak Tak RAID 0 / 1 / 5 Nie Nie Tak Tak Opcjonalne WiFi 6E Tak Tak Tak Tak Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 26 USD 29 USD 33 USD 51 USD

Jak zostało powiedziane - MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR5, to płyta główna wykonana w standardzie mATX, jednak wyposażona porównywalnie do całkiem niezłych modeli Z690. Producent nie szukał kompromisów w kwestii jakości wykonania, ani wyposażenia dodatkowego, utrzymując wysoki poziom serii. Urządzenie oferuje m.in. aluminiowe radiatory przykrywające solidną sekcji zasilania, porządny kodek dźwiękowy, odpromienniki dla nośników M.2 oraz rozbudowany panel I/O. Zgodnie z nazewnictwem, nie zabrakło także fabrycznie zintegrowanego modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5.2. Warto jeszcze wspomnieć, że dostępna jest również wersja MSI MAG B660M Mortar WiFi obsługująca pamięci DDR4, więc dodatkowa inwestycja w drogie moduły DDR5 nie będzie przymusowa. Pod względem konstrukcyjnym obydwa urządzenia niczym więcej się oczywiście nie różnią.