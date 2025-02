Test myszki Genesis Krypton 555 - Lepszego modelu do 100 złotych prawdopodobnie nie znajdziecie

Jeśli dobrze śledzicie nasze cykliczne poradniki odnośnie polecanych gamingowych peryferiów, to z pewnością odnotowaliście, że w kategorii myszek do 100 zł często pojawia się konstrukcja Genesis Krypton 555. Wszystko dlatego, że jest to gryzoń oferujacy zaskakująco dobrą specyfikację oraz jakość wykonania w stosunku do swej niewygórowanej ceny. Ponadto - co jest rzadkością w tej półce cenowej - możemy go nabyć zarówno w czarnej, jak i białej wersji kolorystycznej. Dziś sprawdzimy, czego dokładnie spodziewać się po tej właśnie konstrukcji, abyście mieli pewność, czy jest to myszka, która spełni Wasze wymagania. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak tylko zaprosić do dalszej lektury.

Autor: Ewelina Stój

Powstanie myszki komputerowej zawdzięczamy armii. Specyficzne potrzeby wojska sprawiły, że wymyślono urządzenie wskazujące nazwane trackballem - zapomnianą alternatywę dla gryzonia. Pomimo podobnej funkcjonalności, umożliwiającej określanie pozycji na osiach X i Y, odbywa akcesoria diametralnie różnią się budową, bowiem trackball posiada zewnętrzną kulkę, natomiast konkurent wewnętrzny mechanizm. Warto jeszcze przypomnieć, że prekursora obecnie używanych myszek zaprezentowała firma Telefunken w latach 60-tych XX wieku, ale koncepcję opracowała dwójka naukowców ze Stanford Research Institute (Bill English i Douglas Engelbart). Prawdziwa kariera tego urządzenia rozpoczęła się jednak w momencie, gdy systemy operacyjne zaczęły otrzymywać nakładki graficzne. Dziś, po latach na rynku mamy już całe zatrzęsienie tych urządzeń, a jedną z propozycji celowaną w graczy jest właśnie Krypton 555.

Genesis Krypton 555 to przystępna cenowo mysz wyposażona w wytrzymałe przełączniki Kailh, przewód typu Paracord oraz sensor renomowanej firmy PixArt. Ma też efektowne podświetlenie i dwie wersje kolorystyczne.

Genesis Krypton 555 to wyprofilowany pod prawą dłoń, przewodowy gryzoń przeznaczony dla graczy, kosztujący poniżej stu złotych. Cena wydaje się naprawdę atrakcyjna, zważywszy na wyposażenie. Urządzenie może się bowiem pochwalić bardzo żwawym sensorem renomowanej marki PixArt oraz cenionymi przełącznikami Kailh, których deklarowana żywotność wynosi 60 milionów kliknięć. Wspomniany już czujnik jest w stanie pracować z maksymalną rozdzielczością wynoszącą 8000 DPI, jednak w zupełności wystarczy to większości użytkowników, nawet mocno wciągniętym w produkcje e-sportowe. Ważniejsze jest jednak to, czy rozdzielczość sensora nie jest interpolowana, co jednak oczywiście w swoim czasie dokładnie sprawdzimy.

Genesis Krypton 555 Genesis Krypton 550 Łączność Przewodowa / USB Czas pracy na baterii Nie dotyczy Sensor Optyczny PixArt PAW 3333 Optyczny PixArt PMW 3325 Zakres DPI 200 - 8000 DPI Przełączniki Kailh / 60 mln kliknięć Huano / 20 mln kliknięć Liczba przycisków 7 Przyciski programowalne 7 Przycisk Sniper Nie Podświetlenie Tak Odświeżanie 1000 Hz Obciążniki Nie Oprogramowanie Tak Wymiary 128 x 68 x 42 mm Waga 70 g 78 g Przewód 180 cm / Tekstylny oplot Aktualnie najniższa cena 80 zł 80 zł

Genesis Krypton 555 to także gratka dla estetów, ponieważ mysz oferuje bardzo efektowne podświetlenie RGB (PRISM). Jednak to nie wszystko, ponieważ producent zadbał także, abyśmy mogli wybierać między czarną i białą wersją kolorystyczną. Na wspomnienie zasługuje jeszcze zwiewny przewód typu Paracord, który nie jest czymś specjalnie często występującym w tej półce cenowej, a zdecydowanie polepsza on wrażenia płynące z codziennego użytkowania. Producent wspomina także o wygodnym, ergonomicznym kształcie urządzenia (na ten temat będziemy rozwodzić się na następnych stronach), który połączony z niewielką wagą owocuje bardzo przyjemnym efektem końcowym. Reszta wyjdzie w czasie testów...