Test Lenovo Legion 5i Pro Gen.7 - Dopracowany i wydajny laptop do gier z Intel Core i7-12700H i NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Ubiegłoroczne laptopy Lenovo Legion z procesorami Intel Tiger Lake oraz AMD Cezanne okazały się dopracowanymi i bardzo udanymi modelami notebooków, przeznaczonymi głównie do gier. W tym roku rodzina Lenovo Legion doczekała się lekkich zmian stylistycznych, ale główną zmianą są mocniejsze podzespoły. Do testów otrzymaliśmy nowego Lenovo Legion 5i Pro 2022, który bazuje na procesorach 12. generacji Intel Alder Lake-H. Laptopy z tej serii oferują także układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000, do GeForce RTX 3070 Ti włącznie. Po raz kolejny otrzymujemy solidne urządzenie, które bez problemu może konkurować z laptopami takich marek jak ASUS czy MSI. Szkoda tylko, że ceny kolejnych generacji Legionów są coraz mocniej windowane w górę...

Autor: Damian Marusiak

Lenovo Legion 5i Pro 2022 wygląda bardzo podobnie jak ubiegłoroczne modele. Nieco zmieniono wprawdzie klapę notebooka, ale nie jest to znowu jakaś istotna zmiana, która wpłynęłaby na odbiór urządzenia. Wnętrze z kolei stało się jeszcze mocniejsze, bowiem otrzymujemy 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7-12700H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti w najmocniejszej wersji, z TGP sięgającym 150 W. Oprócz tego mamy pamięć DDR5, SSD PCIe 4.0 oraz bardzo dobry ekran z obsługą NVIDIA G-SYNC. Już teraz mogę otwarcie powiedzieć, że nowy Legion 5i Pro 2022 to bardzo udana maszyna, która maksymalnie wykorzystuje możliwości wszystkich zamontowanych komponentów.

Lenovo Legion 5i Pro 2022 to nowy model notebooka skierowanego głównie dla graczy. Oferuje wydajne podzespoły, w tym Intel Core i7-12700H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU.

Lenovo Legion 5i Pro posiada na pokładzie dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA103. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU to trzecia, najwydajniejsza obecnie karta graficzna w notebookach (przynajmniej sugerując się suchymi danymi technicznymi). Została jednak nieco zmodyfikowana względem desktopowej wersji. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere GA104 z 5888 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 125 W i więcej. W przypadku testowanego notebooka, karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 150 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0 - jest to najmocniejszy wariant GeForce RTX 3070 Ti w laptopach, którego osiągi są właściwie takie same jak GeForce RTX 3080 Laptop GPU o mocy 150 W.

Notebook Lenovo Legion 5i Pro 2022 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są drugą generacją (w laptopach), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-12700H ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics. Współczynnik Processor Base Power w modelu Lenovo Legion 5i Pro 2022 wynosi 115 W, z kolei Max Turbo Power to już 135 W. Są to wysokie wyniki, które mają jednak odzwierciedlenie w bardzo wysokich wynikach procesora.