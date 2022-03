Test Lenovo IdeaPad 3 - Atrakcyjny cenowo laptop do pracy i rozrywki z procesorem AMD Ryzen 5 5500U i systemem Windows 11

W ostatnich miesiącach rzadko skupialiśmy się na testach tańszych laptopów, które byłyby w zasięgu cenowym zdecydowanej większości osób. Przygotowując ostatnie zestawienie polecanych notebooków, natrafiłem na ciekawą ofertę laptopa Lenovo IdeaPad 3, który w cenie nieprzekraczającej 2500 złotych oferuje 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5500U, solidny zintegrowany układ graficzny oparty na architekturze Vega, pamięć RAM 3200 MHz w Dual Channel, ekran IPS Full HD oraz preinstalowany system Windows 11. Trzeba przyznać, że tak kompletne zestawy w podobnych kwotach nie pojawiają się rzadko. Postanowiliśmy zatem bliżej przyjrzeć się komputerowi przenośnemu. Muszę przyznać, że w oferowanej kwocie to bardzo ciekawa propozycja, która może skusić wielu potencjalnych użytkowników.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo IdeaPad 3 to budżetowa seria laptopów do codziennego użytku oraz do pracy. Cechuje się wykorzystaniem w pełni plastikowej obudowy oraz dość skromnego systemu chłodzenia. Widać, że sporo cięć poszło w kierunku ogólnego wykonania. Z drugiej strony oferuje naprawdę niezłe podzespoły, które pozwolą na komfortowe, codzienne użytkowanie. Jego cena wynosi obecnie 2499 złotych, zatem może skusić osoby, które nie chcą wydawać przesadnie wysokich kwot na laptopa. W środku znajdziemy m.in. 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD, oparty na usprawnionej architekturze Zen 2 (Lucienne), 8 GB RAM oraz dość szybki nośnik SSD PCIe 3.0 x4 NVMe. Sprzęt posiada także matrycę IPS, więc nie będzie powrotu do przeszłości, gdy testowaliśmy taniego laptopa Lenovo z ekranem TN o kontraście w porywach 300:1. Tutaj, choć nie doskonale, będzie jednak zdecydowanie lepiej. Na dodatek, wspomniany wcześniej skromny system chłodzenia, wcale tak źle nie poradzi sobie z procesorem Ryzen 5 5500U.

Lenovo IdeaPad 3 to atrakcyjny cenowo notebook do codziennego użytku, który wykorzystuje procesor AMD Ryzen 5 5500U oraz iGPU Radeon Vega 7.

AMD Lucienne to czwarta generacja mobilnych APU (Lucienne to odświeżona wersja Renoir z różnymi pomniejszymi zmianami, pozytywnie wpływającymi na efektywność energooszczędną), które wykorzystują architekturę Zen - cztery lata temu zaprezentowano pierwszą generację Raven Ridge, którą produkowano w 14 nm procesie technologicznym. Rok później doczekaliśmy się drugiej generacji APU Picasso, gdzie doszły pewne usprawnienia w architekturze Zen+ oraz wykorzystano nowszy, 12 nm proces technologiczny. Na początku 2020 roku AMD pokazało trzecią generację - Renoir - która z racji wykorzystania architektury Zen 2 przynosi o wiele więcej zmian. Jest znacznie wydajniej, ale również wzrasta energooszczędność dzięki 7 nm procesowi technologicznemu. Cel jest prosty - ma być znacznie wydajniej, ale nie kosztem obniżenia czasu pracy na baterii. Omawiany procesor AMD Ryzen 5 5500U jest częścią czwartej generacji APU, zaprezentowanej w styczniu 2021 roku. Układ wyposażono w 6 fizycznych rdzeni z obsługą do 12 wątków jednocześnie. TDP jednostki wynosi 15 W.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach 6000), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy Lucienne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 7 w Ryzenie 5 5500U taktowanie rdzenia graficznego wynosi 1800 MHz.