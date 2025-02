Test laptopa Hyperbook L14 z Intel Core i7-1355U - Długodystansowiec na zasilaniu akumulatorowym

Wiele współczesnych notebooków, zwłaszcza tych bazujących na procesorach Intel Core, oferują dosyć przeciętne osiągi na zasilaniu akumulatorowym. Często związane jest to z samym typem urządzenia (np. laptop do gier czy mobilna stacja robocza), ale coraz częściej widzimy to także w ultrabookach, gdzie umieszcza się coraz skromniejsze akumulatory, co ma również wpływ na czas pracy na zasilaniu poza gniazdkiem sieciowym. Na rynku w Polsce mamy obecnie dwa ewenementy pod tym względem - ultrabooki LG gram oraz Hyperbook L14. Oba oferują pojemne ogniwa, zważywszy na bardzo smukłe konstrukcje urządzeń, co sprawia że są w stanie pracować odpowiednio dłużej na zasilaniu akumulatorowym. Do redakcji przyjechał niedawno ten drugi model - Hyperbook L14 - i choć nie grzeszy wydajnością, to nie można mu odmówić długiego czasu pracy poza zasilaniem sieciowym.

Autor: Damian Marusiak

Hyperbook L14 to obecnie najsmuklejszy i najlżejszy laptop w ofercie polskiej firmy. Jego wymiary sięgają 322 x 216 x 16 mm, z kolei waga to tylko 1,15 kg. Duża w tym zasługa obudowy, do produkcji której wykorzystano stopy aluminium oraz magnezu. Pod względem czystej wydajności, nie będziemy czarować, jest co najwyżej umiarkowanie nieźle. Notebook wykorzystuje bowiem procesory Intel Raptor Lake-U, co oznacza zaoferowanie maksymalnie 10 rdzeni, w tym dwóch typu Performance oraz ośmiu typu Efficient. Całość domyka 14-calowy wyświetlacz Full HD, wykonany w technologii IPS.

Hyperbook L14 z procesorem Intel Core i7-1355U promowany jest jako ultrabook z nawet 20-godzinnym czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym. W naszym teście sprawdzimy te deklaracje.

Notebook Hyperbook L14 wykorzystuje nowe procesory Intel Raptor Lake-U, które są trzecią generacją (po Intel Lakefield oraz Alder Lake), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 13. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Raptor Cove), gdzie nieco ulepszono rdzeń względem Golden Cove, dokładając m.in. pamięci cache. Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i7-1355U ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics z 96 EU. Współczynnik Processor Base Power w modelu Hyperbook L14 wynosi 15 W, z kolei Max Turbo Power to już 55 W.

Laptop wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który bazuje na architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Testowany procesor Intel Core i7-1355U posiada najwyższy wariant z 96 EU. Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje w dalszym ciągu pamięć RAM - w Hyperbook L14 wykorzystywane są kości DDR5 4800 MHz o pojemności do 40 GB. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niższym zużyciem energii i wykorzystaniem tego procesu technologicznego, określanego jako Intel 7 (10 nm). Obecnie Intel Iris Xe Graphics wspiera kilka rozwiązań upscalingu obrazu: pierwszy o nazwie Intel XeSS (z pomocą instrukcji DP4a) oraz dodatkowo AMD FSR 1 i FSR 2. Użycie tych technik w zgodnych grach docelowo ma wpłynąć na nieco wyższą wydajność, choć kosztem gorszej jakości obrazu. Na zupełnie nową generację iGPU, mogącą rywalizować z obecnymi rozwiązaniami od AMD, musimy poczekać do grudnia, kiedy to na rynek trafią pierwsze laptopy, oparte na procesorach Intel Meteor Lake. Tam otrzymamy układy graficzne Xe-LPG, których budowa będzie zbliżona do desktopowej karty graficznej Intel ARC A380.