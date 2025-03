Test klawiatury mechanicznej Corsair K70 Core RGB - Nawet niedroga jak na Corsair, tylko czy warta swojej ceny...

Corsair K70 Core RGB jest kolejną klawiaturą mechaniczną w ofercie producenta, jednak w odróżnieniu od większości niedawnych premier, reprezentuje znacznie bardziej przyziemny segment cenowy. Mówimy wprawdzie o urządzeniu kosztującym 399 złotych (wersja z podkładką 459 złotych), czyli generalnie do najtańszych nie należącym, jednak w świecie markowych peryferii to zaledwie dolne rejony średniej półki. Corsair K70 Core RGB będzie zatem najtańszym modelem w portfolio, pomijając oczywiście klawiatury membranowe, niemniej jego specyfikacja techniczna wcale nie wygląda budżetowo. Powiedziałbym nawet, że większości użytkowników całkowicie wystarczy taka funkcjonalność i jakość wykonania. Sprawdźmy...

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym oraz występującym w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Corsair K70 Core RGB to najtańsza klawiatura mechaniczna w ofercie producenta, która ma solidną specyfikację techniczną i może pochwalić się wysoką jakością wykonania. Jest też wersja z podkładką pod nadgarstki.

Dotychczas najtańszymi klawiaturami mechanicznymi Corsair były modele należące do rodziny K60, wykorzystujące przełączniki Cherry Viola i pozbawione podkładki pod nadgarstki (nawet w formie dodatkowo płatnej). Sprzęt całkiem przyzwoity, jednak poważnym problemem okazały się niskie nakładki, pomimo standardowego profilu switchy, co niespecjalnie sprzyjało estetyce oraz stabilności. Corsair K70 Core RGB prawdopodobnie zastąpi poprzednika, bowiem obydwa kanibalizowałyby się wzajemnie, kosztując bardzo zbliżone pieniądze. Opisywanej nowości pod względem konstrukcyjnym zdecydowanie bliżej do droższych modeli, chociażby poprzez zastosowanie pełnowymiarowych nakładek, więc otrzymujemy produkt po prostu pewniejszy. Corsair K70 Core RGB będzie także występować w dwóch wersjach - pozbawionej podkładki pod nadgarstki i posiadającej wspomniany dodatek (różnica w cenie powinna wynieść ~10%).

Corsair K70 Core RGB Corsair K60 RGB PRO Corsair K70 RGB PRO Wymiary bez podkładki 448 x 153 x 35 mm 441 x 137 x 35 mm 444 x 160 x 40 mm Waga bez podkładki 934 gramy 880 gramów 1150 gramów Przełączniki Corsair MLX Cherry Viola Cherry MX Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Rolka - Podkładka Tak - Tak Cecha szczególna - - - Interfejs USB USB USB Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 4000 Hz Sugerowana cena 399 zł 399 zł 699 zł

Klawiatura Corsair K70 Core RGB oczywiście oferuje wielobarwne podświetlenie z możliwością indywidualnego programowania klawiszy, niczym nie ustępując tutaj droższym modelom. Dotychczas producent przeważnie wykorzystywał też przełączniki niemieckiej firmy Cherry MX, potem w topowych konstrukcjach eksperymentował z optycznymi (OPX), natomiast teraz wprowadza mechaniczne switche własnego autorstwa. Jednak jest niemalże pewne, że faktycznym dostawcą przełączników pozostało Cherry, co stanowi bardzo dobrą informację. Poza tym, urządzenie będzie dostępne nie tylko w wersjach z/bez podkładki pod nadgarstki, ale również w dwóch wariantach kolorystycznych: całkowicie czarnym i stalowo szarym. Producent nie przewidział natomiast innych odmian przełączników, niż testowane dzisiaj Corsair MLX RED, których liniowa charakterystyka powinna najbardziej spodobać się graczom.