System sygnalizacji świetlnej dla użytkowników smartfonów

O tym, że osoby, które wciąż bezmyślnie wpatrują się w ekrany smartfonów stwarzają wielkie zagrożenie w wielu strefach życia, nie trzeba chyba mówić. Liczba ofiar w wypadkach komunikacyjnych czy w wypadkach przy różnego rodzaju maszynach wciąż rośnie. Najwyraźniej nie wystarczają jednak kampanie społeczne i uświadamianie użytkowników o tym, jakie zagrożenie tworzą dla siebie i innych. Do akcji wkraczają również inne rozwiązania, mające minimalizować ewentualne szanse na wypadki związane z nieustannym patrzeniem się w telefon, a przy tym z brakiem kontroli nad tym, co dzieje się dookoła wpatrującego się. Jednym z nich jest nowy system sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, na warszawskim Ursynowie.

System sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na warszawskim Ursynowie ma zapobiegać nagłym wtargnięciom na jezdnie przez osoby, które korzystają ze smartfonów.

Docelowo o nowym systemie sygnalizacji świetlnej w Warszawie poinformował serwis Haloursynow.pl (oryginalny link TUTAJ). Wspomnianą sygnalizację świetlną zamontowano przy alei KEN (przy parkingu P&R Stokłosy). Działa ona w ten sposób, że specjalny projektor oświetla na czerwono chodnik tuż przed przejściem, aby zamyśleni czy wpatrzeni w ekran przechodnie nie wtargnęli na jezdnię. Jest to nie tylko pierwszy taki projekt w Warszawie, ale i w ogóle w Polsce. Podobnych rozwiązań możemy szukać najbliżej w Wiedniu.

To pilotażowy program, pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Ma ono poprawić bezpieczeństwo pieszych, nie tylko tych, którzy idą zapatrzeni w telefon, ale też osób zamyślonych czy roztargnionych. Przez najbliższych kilka miesięcy będziemy obserwować, jakie przyniesie to rezultaty i wówczas podejmiemy decyzję o montażu takich projektorów na innych przejściach - zapowiada Karolina Gałecka, rzecznik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. Wypadki z użyciem smartfonów powodują jednak nie tylko piesi. Ze statystyk wynika, że już niemal co czwarty wypadek drogowy jest spowodowany przez korzystanie z telefonu komórkowego za kierownicą.

Źródło: Wirtualne Media, ZDM Warszawa, Haloursynow