Co Polacy kupowali w sieci: podsumowanie roku według AliExpress

Miesiąc temu koncepcja „Dnia Singla” zaczęła podbijać serca konsumentów, a coroczne szaleństwo zakupów rozpoczęte w Chinach stało się największym międzynarodowym festiwalem tego typu na świecie. Pod koniec roku, gdy większość z nas albo czeka na nadejście przesyłek zamówionych 11.11, albo już cieszy się z nowych produktów, AliExpress podsumowuje, co Polacy najczęściej wybierali na największej światowej platformie zakupowej. Ogromna różnorodność produktów dostępnych obecnie na platformach e-commerce obejmuje prawie wszystko, od sprzętów elektronicznych takich, jak telefony komórkowe, przez ubrania, artykuły sportowe, a nawet artykuły spożywcze. Podczas Festiwalu Zakupów można je kupić online w bardzo atrakcyjnych cenach, czasem nawet obniżonych o połowę.

AliExpress podsumowuje, co Polacy najczęściej wybierali na największej światowej platformie zakupowej.

Jak podaje raport Gemiusa AliExpress to druga platforma e-commerce, z której najchętniej korzystają Polacy. Wśród najczęściej kupowanych produktów są takie kategorie, jak elektronika użytkowa, motoryzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, moda damska, uroda, pielęgnacja osobista oraz biżuteria. Hitem sprzedażowym były: bransoletka Xiaomi do monitorowania danych o zdrowiu, Smart Watch, inteligentny odkurzacz, elektryczna szczoteczka do oczyszczania twarzy, elektryczna hulajnoga, soniczna szczoteczka do zębów oraz masażer.

Według wspomnianego raportu Gemiusa, Polacy przodują w rankingu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w handlu elektronicznym. Odsetek Polaków kupujących online rośnie z roku na rok coraz bardziej dynamicznie. W 2019 jest to już 62% internautów, czyli o 6 punktów procentowych więcej niż rok temu. Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów to - według konsumentów znad Wisły - możliwość kupowania bez ograniczeń, brak konieczności jechania do sklepu oraz nieograniczony czas kupowania.

Źródło: Gemius, Aliexpress