Konsola Sony PlayStation 5 może pojawić się w dwóch wersjach

Jeszcze w tym roku, w okresie świątecznym, powinny zadebiutować konsole nowej generacji, które pomału zaczną zastępować obecne modele Xbox One (S/X) oraz PlayStation 4 (Slim/Pro). Dotychczas bardziej skorym do prezentacji szczegółów była firma Microsoft, która chwali się mocą obliczeniową układu graficznego w Xbox Series X na poziomie 12 TFLOPS (biorąc pod uwagę obliczenia podwójnej precyzji FP32). Sony tak naprawdę wciąż żadnych konkretów odnośnie technicznej specyfikacji PlayStation 5 nie podało, czekając tak naprawdę na rozwój sytuacji z koronawirusem w Chinach, tym bardziej że według ostatnich doniesień koszt produkcji konsoli okazał się być większy niż początkowo sądzono. Teraz z kolei pojawiają się informacje sugerujące jednoczesny debiut dwóch wersji PlayStation 5 - podstawowego modelu oraz wariantu Pro.

Według najnowszych doniesień, Sony zamierza od razu wprowadzić do sprzedaży dwie wersje konsoli PlayStation 5 - podstawowa o mocy około 9 TFLOPS oraz wariant Pro, będący faktyczną konkurencją dla Xbox Series X.

Od dłuższego czasu mówiło się, że konsola PlayStation 5 od Sony ma oferować moc obliczeniową na poziomie 9 TFLOPS, co oznaczałoby, że urządzenie przynajmniej w teorii byłoby słabsze od zapowiadanego Xbox Series X z GPU AMD RDNA 2 o mocy 12 TFLOPS. Najnowsze doniesienia pochodzą z forum NeoGAF od użytkownika, który już wcześniej przedstawiał informacje na temat konsol, które były w późniejszym czasie potwierdzane. Oczywiście to wciąż niepotwierdzone doniesienia, dlatego warto mieć do nich dystans. Sony rzekomo ma w tym roku wprowadzić do sprzedaży dwie wersje swojej next-genowej konsoli. Pierwsza to po prostu PlayStation 5 o takich parametrach, o jakich mówi się od dłuższego czasu. Jej konkurencją bezpośrednią ma być słabszy Xbox o kodowej nazwie "Lockhart", który także czeka na oficjalną zapowiedź. Oba te urządzenia mają być również tańsze, choć konkretnych cen wciąż nie znamy.

Drugi wariant to PlayStation 5 Pro, który będzie faktyczną konkurencją dla zaprezentowanego niedawno Xboxa Series X. Moc tej wersji PS5 również ma oscylować w okolicach 12 TFLOPS. Tym samym Sony oraz Microsoft mogą w tej generacji nie chcieć czekać kilku lat na wypuszczenie mocniejszych wariantów konsol i od razu uderzyć z dwiema wersjami, dzięki czemu użytkownik może zdecydować się na słabsze ale tańsze urządzenie lub droższe (mówi się w tym wypadku o kwotach w okolicach 600 dolarów), ale też zdecydowanie mocniejsze od swoich podstawowych odpowiedników.

