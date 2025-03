Szykuje się największe przejęcie w historii Alphabet. Startup Wiz może zostać wchłonięty za kilkadziesiąt miliardów dolarów

Duże przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej jest sprawą naprawdę wielkiej wagi. Wiele z nich inwestuje spore sumy pieniędzy w odpowiednie zabezpieczenia. W lipcu 2024 roku w Internecie pojawiły się informacje, że firma Alphabet ma zamiar przejąć startup Wiz, który pomaga "tworzyć bezpieczne środowiska chmurowe", za 23 mld dolarów. Kwota była wysoka, ale Wiz odrzucił ofertę. Jednak Gigant z Mountain View może dopiąć swego.

Firmie Alphabet nie udało się przejąć w 2024 roku startupu Wiz, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, choć kwota opiewała na 23 mld dolarów. Tym razem przedsiębiorstwo postanowiło zaoferować jeszcze wyższą kwotę.

Izraelski startup Wiz, który powstał w styczniu 2020 roku, oferuje rozwiązanie, które analizuje całą chmurę danej firmy pod kątem bezpieczeństwa, a zasadniczo to tego, czy jakiś element nie jest podatny na atak. Dodatkowo zapewniona jest ochrona w czasie rzeczywistym przed różnego rodzaju zagrożeniami. Aż 50% przedsiębiorstw z listy Fortune 100 jest klientami Wiz, a wycena tego startupu sięgnęła w 2024 roku 16 mld dolarów. Jak już wspomniano, firmie Google, a tak naprawdę to Alphabet, nie udało się przejąć Wiz za 23 mld dolarów, gdyż startup ten odrzucił tę propozycję. Tym razem jednak jest inaczej, wszak gigantowi technologicznemu udało się podpisać ostateczną umowę przejęcia, na które Wiz się zgodziło. Kwota tej operacji wynosi 32 mld dolarów.



Źródło: wiz.io

Aktualnie przejęcie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez organy regulacyjne, natomiast jeśli dojdzie do skutku, to Wiz stanie się częścią Google Cloud. Do tej pory rozwiązanie od omawianego startupu funkcjonowało na platformach, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure, czy też Oracle Cloud i po sfinalizowaniu transakcji nic się w tej kwestii nie zmieni. Jeżeli mamy ochotę, to możemy zapoznać się z obszerniejszymi materiałami od obu stron. Komunikat od Google jest dostępny POD TYM ADRESEM, natomiast ten od Wiz znajduje się TUTAJ.

Źródło: Reuters, The Verge, Google, Wiz