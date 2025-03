System iOS staje się coraz bardziej podobny do Androida. Apple dostosowuje się do DMA od Komisji Europejskiej

Komisja Europejska poprzez wprowadzenie aktu o rynkach cyfrowych (DMA) przyczyniła się do otwarcia ekosystemu Apple na nowe możliwości. Do tej pory system iOS był niejako ściśle strzeżony przez Apple, a wszystkie zmiany zachodziły stopniowo. Firma, chcąc dalej oferować swoje urządzenia i usługi w krajach Unii Europejskiej, musiała iść na kompromis i porzucić pewną dozę kontroli. Do końca 2024 roku iOS i iPadOS będą miały kilka funkcji znanych z Androida.

Android od początku stawiał na otwartość i oferował użytkownikom całkiem spore możliwości w zakresie modyfikacji. Przez DMA wkrótce także systemy od Apple - iOS i iPadOS - dadzą się "ujarzmić" użytkownikom.

W najnowszym komunikacie Apple zadeklarowało (link), że do końca 2024 roku wprowadzi wiele istotnych zmian w systemach iOS oraz iPadOS. Po pierwsze użytkownicy będą mogli wybierać domyślne aplikacje dla konkretnych zastosowań (wiadomości, poczta itd.). We wspomnianych systemach w wersji 18 pojawi się nawet specjalna sekcja w ustawieniach (ang. Default Apps), która pozwoli dowolnie skonfigurować ten aspekt (przedstawione na poniższych zrzutach ekranu). Dodatkowo u każdej osoby, która ma domyślnie wybraną przeglądarkę internetową Safari, pojawi się nowy ekran wyboru. Zostaną w nim przedstawione inne przeglądarki, które będzie można wybrać zamiast dedykowanej opcji od Apple.

Użytkownicy z Unii Europejskiej będą mogli również całkowicie usunąć aplikacje systemowe, takie jak App Store, Wiadomości, Aparat, Zdjęcia oraz Safari. Jedynym ograniczeniem będą aplikacje Ustawienia oraz Telefon, co jest oczywiście zupełnie zrozumiałe. Ze wszystkimi nadchodzącymi zmianami możemy się szczegółowo zapoznać pod tym adresem. Trzeba jednak przyznać, że akt o rynkach cyfrowych znacząco odmienia oblicze zarówno systemu iOS, jak i iPadOS. Rzecz jasna oprócz omówionych możliwości użytkownicy mogą już korzystać z innych sklepów z aplikacjami, a także emulatorów retro konsol (możliwe jest nawet uruchomienie starszych odsłon Windowsa).

Źródło: Apple