Świąteczna zabawa w Marvel's Spider-Man: Miles Morales na kartach graficznych KFA2 GeForce RTX 3060 i 3060 Ti

Święta Bożego Narodzenia to moment obdarowywania bliskich prezentami, ale warto również pomyśleć o własnych potrzebach i przykładowo swoim komputerze, któremu przydałaby się solidna aktualizacja. Dzięki kartom graficznym KFA2 GeForce RTX 3060 i GeForce RTX 3060 Ti, możesz tegoroczną przerwę świąteczną spędzić w Nowym Jorku, ogrywając Marvel's Spider-Man: Miles Morales, gdzie poczujesz bożonarodzeniowy klimat. Zabawa będzie lepsza niż kolejny seanas Kevin Sam w Domu albo Szklanej Pułapki.

Szukasz prezentu dla siebie i swojego komputera? Karty graficzne KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus i KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB pozwolą Ci spędzić wybuchowe święta w Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales to teoretycznie kontynuacja gry Marvel's Spider-Man Remastered, jednak nie pełnoprawny sequel lecz bardziej uzupełnienie oryginalnej historii, bazujące na wyprawowanych wcześniej rozwiązaniach. Produkcja jest wprawdzie krótsza od poprzednika i mniej napakowana dodatkowymi aktywnościami pobocznymi, ale równie intensywna pod względem fabularnym. Marvel's Spider-Man: Miles Morales wykorzystuje nawet identyczną lokację (Nowy Jork), jednak akcja rozgrywa się podczas Świąt Bożego Narodzenia, idealnym okresie do kupowania prezentów. Wybuchowa przygoda rozgrywana wśród padającego śniegu, świątecznych dekoracji i wybuchów, to idealny pretekst żeby wyposażyć swojego peceta w wydajną kartę graficzną KFA2 GeForce RTX 3060 / RTX 3060 Ti Plus, obsługujące większość dodatkowych opcji dostępnych w Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus

KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus to szybsza wersja podstawowego GeForce RTX 3060 Ti, dysponująca wyżej taktowanymi pamięciami GDDR6X zamiast GDDR6. Pozostała specyfikacja techniczna jest identyczna, więc oczekiwać można naprawdę solidnej wydajności, pozwalającej cieszyć się najnowszymi grami. KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus otrzymało także wydajniejszy system chłodzenia i backplate, ale nadal pozostaje urządzeniem o bardzo kompaktowych rozmiarach. Dodatkowo, jednym przyciskiem podniesiemy taktowanie rdzenia o kilkadziesiąt megaherców, uzyskując jeszcze lepsze osiągi. Cicho, wydajnie, elegancko - takie prezenty ucieszą każdego miłośnika grania (nie tylko w Marvel's Spider-Man: Miles Morales). KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus dostępna jest obecnie w sklepach x-kom w promocyjnej cenie 2399 złotych.

KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB

KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB jest modelem słabszym od standardowego GeForce RTX 3060, zgodnie z oznaczeniem posiada 8 GB GDDR6 zamiast 12 GB GDDR6. Węższa jest również magistrala pamięci, co znajduje na szczęście odzwierciedlenie w niższej cenie, zbliżonej do słabszych modeli. KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB to kompaktowa oraz energooszczędna konstrukcja, więc spokojnie może trafić do kilkuletniego komputera z przeciętnym 450W zasilaczem. Podobnie jak w przypadku KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus, producent zadbał o elegancki i wydajny system chłodzenia z backplate, który podczas spoczynku lub małego obciążenia pracuje pasywnie. Dzięki technologi 1-Click OC podobnie jednym przyciskiem podniesiemy taktowania rdzenia. KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB dostępna jest w sklepie x-kom w cenie 1669 złotych.

KFA2 GeForce

RTX 3060 8GB KFA2 GeForce

RTX 3060 12GB KFA GeForce

RTX 3060 Ti KFA2 GeForce RTX

3060 Ti Plus Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Procesory CUDA 3584 3584 4864 4864 Jednostki TMU 112 112 152 152 Jednostki ROP 48 48 80 80 Jednostki RT 24 24 46 46 Jednostki AI 112 112 152 152 Taktowanie Bazowe 1320 MHz 1320 MHz 1410 MHz 1410 MHz Taktowanie Boost 1792 MHz 1792 MHz 1680 MHz 1680 MHz Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6X Ilość pamięci 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB Szyna pamięci 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit Taktowanie pamięci 15000 MHz 15000 MHz 14000 MHz 19000 MHz Przepustowość 240 GB/s 360 GB/s 448 GB/s 608 GB/s

Marvel's Spider-Man: Miles Morales obsługuje ray tracing, podnoszący poziom oprawy graficznej o poziom wyżej, obejmując swoim działaniem cienie oraz odbicia. Widoczność obydwu efektów w przypadku miasta pełnego szklanych wieżowców jest niezaprzeczalna, a śledzenie promieni zastępuje wówczas mało precyzyjne odbicia w przestrzeni ekranu. Różnice między ON/OFF najlepiej obrazują poniższe screeny z suwakiem, gdzie możecie sobie porównać jakość grafiki. Nawet najniższy profil drastycznie poprawia realizm odbić w szklanych powierzchniach, które bez włączonego śledzenia promieni mają niewiele wspólnego z tym, co faktycznie znajduje się za plecami bohatera. W przypadku cieni różnica jest mniejsza, ale nadal zauważalna i finalnie pięknie dopełnia całości. Dzięki kartom graficznym KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus i KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB, będziesz mógł zobaczyć to wszystko na własne oczy.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales pozwala także włączyć technikę skalowania obrazu NVIDIA DLSS, która wykorzystując uczenie maszynowe umożliwia podniesienie płynności przy zachowaniu jakości obrazu zbliżonej do rozdzielczości natywnej. Karty graficzne KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus i KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB oczywiście obsługują NVIDIA DLSS, które nawet w trybie Quality (Jakość), zapewnia znaczny wzrost klatek na sekundę. Dzięki temu możliwe jest włączenie ray tracingu z zachowaniem odpowiedniej płynności obrazu. Mało tego! NVIDIA DLSS przynosi lepsze efekty niż rozmywające wygładzanie TAA czy zbytnio wyostrzone SMAA. Odpowiedź na pytanie jakim cudem DLLS wygląda lepiej niż czysty obraz w rozdzielczości natywnej jest banalnie proste - ponieważ likwiduje tzw. schodkowanie obiektów. Zresztą, zobaczcie sami jak prezentuje się NVIDIA LDSS w praktyce na poniższych obrazkach:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Wydajność

Marvel's Spider-Man: Miles Morales świetnie działa na kartach graficznych KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus i KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB. Słabszy model spokojnie wystarczy do rozdzielczości 1920x1080 oraz najwyższych ustawień graficznym (Very High), natomiast szybszy poradzi sobie w rozdzielczości 2560x1440, a przyzwoicie wypada nawet w 3840x2160 (profil High). Oczywiście, mówimy o ustawieniach nie uwzględniających ray tracingu, ale również DLSS.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 1920x1080 / Very High / TAA / RT OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 90 83 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 86 79 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 68 61 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 50 45

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 2560x1440 / Very High / TAA / RT OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 9 18 27 36 45 54 63 72 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 70 65 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 67 62 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 52 47 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 38 36

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 3840x2160 / High / TAA / RT OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 47 44 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 44 41 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 35 33 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 27 26

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Wydajność z DLSS

Włączenie techniki NVIDIA DLSS znacznie poprawia wydajność kart graficznych KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus i KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB, bowiem słabszy model całkiem nieźle zaczyna sobie radzić w rozdzielczości 2560x1440. Drugi natomiast bez najmniejszego problemu zapewnia wysoką płynność w rozdzielczości 3840x2160. Wszystko przy ustawieniach Very High / High, czyli jakości jakiej próżno możemy szukać na konsolach.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 1920x1080 / Very High / DLSS / RT OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 102 92 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 97 88 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 81 73 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 62 57

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 2560x1440 / Very High / DLSS / RT OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 11 22 33 44 55 66 77 88 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 83 77 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 79 74 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 66 62 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 49 46

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 3840x2160 / High / DLSS / RT OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 62 58 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 59 55 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 48 44 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 36 34

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Wydajność z ray tracing

Włączenie ray tracingu to zawsze moment sporego spadku wydajności, ponieważ obliczenia polegające na śledzeniu promieni są bardzo wymagające. Tutaj na kartach graficznych KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus i KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB lepiej nie wychodzić poza rozdzielczość 1920x1080, chyba że obniżmy ustawienia obrazu i samego ray tracingu. Istnieje jednak rozwiązanie tego problemu - wystarczy włączyć NVIDIA DLSS.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 1920x1080 / Very High / TAA / RT ON / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 60 56 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 57 54 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 46 43 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 36 33

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 2560x1440 / Very High / TAA / RT ON / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 40 37 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 38 35 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 35 32 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 27 26

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 3840x2160 / High / TAA / RT ON / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 35 32 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 33 30 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 26 24 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 20 19

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Wydajność z ray tracing i DLSS

Aktywacja NVIDIA DLSS w trybie Quality sporo zmienia na wykresach i pozwala KFA2 GeForce RTX 3060 8 GB uzyskać satysfakcjonującą płynność w rozdzielczości 1920x1080. Przypominam, że mówimy o ustawieniach Very High ze śledzeniem promieni Very High! Z kolei KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus świetnie wypada w 2560x1440, pozwalając też myśleć o graniu w 3840x2160. Jednak w przypadku 4K koniecznie jest ustawienie obydwu opcji na High.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 1920x1080 / Very High / DLSS / RT ON / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 72 67 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 68 63 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 56 52 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 46 43

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 2560x1440 / Very High / DLSS / RT ON / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 59 55 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 57 53 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 46 43 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 37 35

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 3840x2160 / High / DLSS / RT ON / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

19000 MHz 8 GB GDDR6 X256-bit 47 44 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti

1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)

14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit 44 41 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1850 MHz (Boost)

15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit 37 35 KFA2 GeForce RTX 3060

1320 MHz (Base) 1920 MHz (Boost)

15000 MHz 8 GB GDDR6 128-bit 28 27

Krótki słupek = Minimalny FPS Długi słupek = Średni FPS

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - NVIDIA Reflex

Oprócz technik ray tracingu i NVIDIA DLSS gra Marvel's Spider-Man: Miles Morales pozwala jeszcze włączyć NVIDIA Reflex. Opcja dostępna na kartach graficznych GeForce przede wszystkim zmniejsza opóźnienia po stronie systemu operacyjnego, procesora, renderingu i kolejkowania rozkazów, uwzględniając poszczególne elementy składowe. Rozwiązanie NVIDII przede wszystkim eliminuje prerendering klatek, jednak ściśle połączony z silnikiem konkretnej gry komputerowej, bowiem Reflex dostępny jest w wybranych tytułach.

Źródło: KFA2