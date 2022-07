Star Wars: Knights of the Old Republic Remake może nie ujrzeć światła dziennego. Produkcja gry została wstrzamana

Gra Star Wars: Knights of the Old Republic Remake była jednym z głównych punktów zeszłorocznego pokazu PlayStation State of Play. Choć nie pokazano nam żadnego gameplayu, to jednak sama zapowiedź rozbudziła nadzieje fanów - w końcu oryginalny KOTOR to jedna z bardziej kultowych gier akcji w historii. Niestety, wygląda na to, że odświeżenie klasyka nie idzie zbyt dobrze, a proces produkcyjny stanął w miejscu...

Przyszłość Star Wars: Knights of the Old Republic Remake stoi pod znakiem zapytania. Jeśli gra w ogóle ujrzy światło dzienne, na jej debiut z pewnością poczekamy jeszcze kilka lat.

Jak podaje serwis Bloomberg, studio Aspyr czuwające nad odświeżonym KOTOR-em wstrzymało prace nad grą. Okazuje się, że powodem takiej decyzji ma być rzekomo rozczarowujące demo zaprezentowane podczas niedawnej wewnętrznej konferencji z udziałem przedstawicieli Sony i Lucasfilm. W rezultacie pracę stracili dyrektor projektowy Brada Prince i dyrektor artystyczny Jason Minor, a szefowie studia mieli poinformować pracowników, że dalsza produkcja gry zostaje wstrzymana. Kolejnym krokiem może być szukanie nowych pomysłów lub nowych osób do poprowadzenia projektu.

Możliwe jednak, że Aspyr ostatnie zrezygnuje z przygotowania remake'u Star Wars: Knights of the Old Republic i przekaże pałeczkę spółce Sabre Interactive, która notabene od niedawna aktywnie pomagała w produkcji tytułu. Jedno jest pewne - przyszłość nowego KOTOR-a stoi pod znakiem zapytania. Jeśli gra w ogóle ujrzy światło dzienne, na jej debiut z pewnością poczekamy jeszcze kilka lat. Gra pierwotnie miała ukazać się na komputery osobiste i PlayStation 5.

Źródło: Bloomberg