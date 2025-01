Star Citizen - na nowy dodatek do gry przeciętny Polak musiałby pracować ponad 7 lat. Produkcja ponownie zdumiewa

Mało jest tak kontrowersyjnych produkcji w branży gier wideo, jak tytułowy Star Citizen. Prace nad grą trwają nieprzerwanie od 2011 roku, a szanse na jej ukończenie w najbliższym czasie nadal są równe zeru. Międzyczasie gracze wpłacają co roku miliony dolarów na rozwój tytułu, a łącznie zebrano już niemalże 655 milionów dolarów. Do gry zawitała właśnie paczka z dodatkową zawartością, której koszt to... ponad 230 tys. zł. Kolejny rekord w sektorze gier można uznać za zaliczony.

Niewiele gier może się pochwalić tak hojnym wsparciem graczy, jak Star Citizen. Produkcja zebrała już przeszło pół miliarda dolarów, jednak twórcy dalej oczekują wpłat na ukończenie gry... kiedyś. Gracze otrzymali właśnie możliwość zakupu dodatkowej zawartości w grze za ponad 59 tys. dolarów.

Dla wszystkich osób, które mimo wszystko nie są zaznajomione z historią gry Star Citizen, krótkie streszczenie: autorem produkcji, będącej symulatorem lotów kosmicznych, jest Chris Roberts. Od 2011 roku opracowuje on swój tytuł, natomiast pod koniec 2012 roku zdecydował się, aby zebrać fundusze na rozwój gry w serwisie Kickstarter. Zbiórka zakończyła się wynikiem ponad 6,2 mln dolarów, jednak kwota nie robi takiego wrażenia, jeśli spojrzymy na to, ile rokrocznie wpłacali później gracze (również poprzez dokonywanie zakupów w grze). Wartości rzędu 200 - 300 dolarów nie są niczym szczególnym, jeśli spojrzymy na statystyki, które odnoszą się do średnich wydatków graczy w Star Citizen. Oczywiście producent oferuje także specjalne paczki. Jedną z bardziej rozpoznawalnych jest pakiet Legatus 2953, który jest cyklicznie udostępniany. Zawiera on wszystkie pojazdy kosmiczne (175), jakie zostały wydane od początku istnienia gry, a także dodatki do nich.

Jego cena jest jednak powalająca, wszak aktualnie koszt pakietu to 59 040 dolarów, co przekłada się na ok. 232 tys. złotych. Oczywiście przeciętny użytkownik nie pozwoli sobie na taki zakup, natomiast z pewnością trafią się pojedyncze osoby, które go chociaż rozważą. W internecie znajdziemy mnóstwo opinii o grze i to tak naprawdę bardzo skrajnych. Jedni z nadzieją patrzą na produkcję, oczekując ostatecznie na wyjątkową grę, natomiast druga strona użytkowników otwarcie szydzi z tytułu, określając go po prostu jako największy scam w historii. Faktem jest to, że mimo wielu lat rozwoju, produkcja nadal cierpi na wiele błędów i widać, że jest jeszcze niedopracowana. Nie mamy co oczekiwać, że sytuacja choć trochę wyjaśni się w najbliższej przyszłości, gdyż twórcom po prostu opłaca się "wiecznie" zbierać środki na rozwój gry.

Źródło: Star Citizen