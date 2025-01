Stable Video 3D - nowość od Stability AI, która zamieni obraz w animację modelu 3D. Duże ułatwienie dla twórców gier

Temat „sztucznej inteligencji” wciąż nie słabnie, a kolejnym projektem, który właśnie ujrzał światło dzienne, jest nowy model o nazwie Stable Video 3D, który został stworzony przez Stability AI. Mimo że jest on oparty na wcześniej zaprezentowanym Stable Video Diffusion, to został skonfigurowany pod innym kątem. Jego zadaniem jest bowiem tworzenie obrotowych animacji 3D danego modelu (praktycznie z każdej perspektywy), do których wystarczy zaledwie pojedynczy obraz.

Stable Video 3D to nowy model „sztucznej inteligencji”, który jest w stanie przekształcić pojedynczy obraz w trójwymiarową animację. Na dodatek mamy możliwość zamienić to krótkie wideo w pełnowymiarowy model 3D.

Stability AI udostępniło świetne narzędzie, które może się przydać wielu osobom. Stable Video 3D jest modelem opartym na wspomnianym Stable Video Diffusion, a w jego skład wchodzą dwie wersje: SV3D_u oraz SV3D_p. Pierwsza z nich jest w stanie utworzyć krótkie wideo bazujące na obrazie, jednak bez żadnych opcji ze strony użytkownika, co do ustawień kamery. Animacja ukazuje bowiem określony z grafiki model pod wieloma kątami. Druga wersja pozwala już ustalić konkretną ścieżkę kamery. Wygenerowane wideo o rozdzielczości 576 x 576 pikseli będzie się składać z 21 klatek. Oczywiście stworzoną animację możemy przekształcić w innych programach w model 3D, który później bez problemu wykorzystamy w docelowym oprogramowaniu.

Omawiana nowość jest naprawdę interesująca i to z kilku powodów. Po pierwsze tworzone przez nas animacje konkretnego modelu są bardzo spójne i dają nam spore możliwości w ich dalszym wykorzystaniu. Bardzo dobrze to uwidacznia porównanie od Stability AI, w którym zestawiono nowy model Stable Video 3D z poprzednim Stable Zero123 oraz konkurencyjnym EscherNet. Po drugie otrzymane rezultaty możemy wykorzystać w sposób komercyjny, choć oczywiście w tym przypadku wymagana jest opłata. Z pewnością może to pomóc wszystkim grafikom 3D oraz twórcom gier wideo, ponieważ obiekty do swoich produkcji będą mogli tworzyć dużo szybciej. Już teraz wiele osób udostępnia efekty w internecie, a jeden z nich możemy zobaczyć poniżej. Z modelu możemy skorzystać za darmo, a pobierzemy go pod tym adresem.

Today, we are releasing Stable Video 3D, a generative model based on Stable Video Diffusion. This new model advances the field of 3D technology, delivering greatly improved quality and multi-view.



The model is available now for commercial and non-commercial use with a Stability… pic.twitter.com/cc5T9RRH3L — Stability AI (@StabilityAI) March 18, 2024

Źródło: Stability AI, Reddit u/Many-Ad-6225