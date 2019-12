Test karty Rivet Networks Killer AX1650 - 802.11ax w natarciu

Sieci bezprzewodowe, a szczególnie Wi-Fi są tym kawałkiem technologii, bez którego wiele osób nie byłoby w stanie dziś funkcjonować. Przesyłanych danych jednak ciągle przybywa, a Wi-Fi w najbardziej popularnym standardzie 802.11n ma swoje limity. Środkiem na ich obejście miała być kolejna iteracja - 802.11ac, która ledwo co zdążyła się zadomowić w świadomości użytkowników, a już powstała następna - 802.11ax. Z racji tego, że standard ten nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony, producenci dość ostrożnie poczynają sobie w wypuszczaniu na rynek zgodnych z nim urządzeń sieciowych. O ile pojedyncze modele routerów zgodne z Wi-Fi 6 dało się znaleźć w sklepach, tak wśród kart sieciowych panuje totalna posucha. Na szczęście sytuacja powoli ulega poprawie, szczególnie jeśli mowa o sieciówkach montowanych w laptopach i smartfonach. Postanowiłem zatem wziąć na warsztat notebook XMG PRO 17 i sprawdzić możliwości karty Killer Wi-Fi 6 AX1650, jaka znalazła się na jego pokładzie.

Jednak zanim rzucimy się w wir testów i prezentację wyników, należy się kilka słów wyjaśnienia co do samego bohatera dzisiejszego artykułu. Killer AX1650 to karta sieciowa produkcji firmy Rivet Networks. Samodzielne przetestowanie wspomnianej karty jest jednak „dość trudne”, ze względu na to, że występuje ona w postaci scalaka montowanego w gnieździe M.2. Niezbędne więc będzie wykorzystanie w tym celu jakiegoś notebooka lub peceta z płytą główną kompatybilną z tym formatem. Tu z pomocą przyszła firma XMG dostarczając na potrzeby testów laptopa XMG PRO 17. Sam XMG już kilkakrotnie gościł na naszych łamach, jako producent wydajnych kadłubków dla kierowanych głównie do graczy. Pozostaje jeszcze przedstawić ostatni element tej testowej układanki, którym jest router Netgear RAX120 stanowiący centrum sieci Wi-Fi w standardzie 802.11ax. Firmy Netgear czytelnikom PurePC.pl nie trzeba chyba szczegółowo przedstawiać – routerom Amerykanów przyglądałem się bowiem już niejednokrotnie.

Karta sieciowa Rivet Networks Killer Wi-Fi 6 AX1650 pozycjonowana jest dość wysoko, jeśli chodzi o odbiorców końcowych, którymi mają być ci ceniący sobie możliwie najwyższą wydajność. Oczywiście, zapewnienia te trzeba będzie zweryfikować.

Głównym obiektem mojego zainteresowania będzie dziś karta Killer AX1650. Jest to jeden z pierwszych adapterów bezprzewodowych dla pecetów czy notebooków wspierających standard 802.11ax. Producent ponadto pozycjonuje go dość wysoko, jeśli chodzi o odbiorców końcowych, którymi mają być ci ceniący sobie możliwie najwyższą wydajność. Oczywiście, zapewnienia te trzeba będzie mocno zweryfikować ;) Dodatkowo, rzucę okiem na funkcjonalność dedykowanej dla kart serii Killer aplikacji – Killer Control Center. Dzisiejsza publikacja stanowi także doskonałą okazję do przyjrzenia się bliżej samemu standardowi. Temat ten, pomimo obecności na rynku kilku modeli stosownych routerów, odkładałem dotąd na bliżej nieokreśloną przyszłość właśnie ze względu na brak kart sieciowych na potrzeby platformy testowej. Zbadam zatem, jak (i czy w ogóle) zmiany w porównaniu z 802.11ac wpłyną na rzeczywistą wydajność sieci bezprzewodowej w dwóch aspektach, jakie najbardziej ciekawią chyba większość osób korzystających z Wi-Fi – szybkość transferu danych i zasięg sieci.

Specyfikacja techniczna Rivet Networks Killer Wi-Fi 6 AX1650

Chipset radiowy: Intel AX200

Obsługiwanie standardy WiFi: WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (do 2400 Mb/s)

Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2,4 GHz oraz 5 GHz

Obsługa MU-MIMO (2x2)

Obsługa kanałów o szerokości 160 MHz (802.11ax)

Wejścia/wyjścia: 1x USB 2.0

Bezpieczeństwo WLAN: WEP (64/128 bit), WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (Radius), WPA3

Obsługa Bluetooth 5

Format złącza: M.2

To jeszcze na koniec parę słów o tym, co bohater dzisiejszego testu ma pod maską. Otóż, Killer AX1650 to tak naprawdę układ integrujący w sobie kilka technologii sieciowych mających na celu poprawę wydajności sieci Wi-Fi. Bazuje na intelowskim scalaku AX200 oferując wsparcie dla standardu 802.11ax ze wszystkimi charakterystycznymi dla niego cechami, o których więcej na następnej stronie. Jest to zatem układ typu 2x2 (po dwa strumienie dla Tx/Rx) obsługujący kanały o szerokości maksymalnie 160 MHz oferując maksymalną teoretyczną przepustowość na poziomie 2.4 Gb/s. Do tego dochodzi Bluetooth 5.0, a z nowości typowo software'owych - obsługa WPA3 oraz kilku zarezerwowanych dla kart serii Killer technologii, jak Killer Intelligence Engine, DoubleShot Pro. Advanced Stream Detect 2.0 i GameFast.