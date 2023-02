SONY WH-CH520 i WH-CH720N - znamy specyfikację, ceny i wygląd nadchodzących słuchawek z niższej i średniej półki

SONY od lat jest cenioną marką audio, niedawno miały premierę nowe wysokopółkowe słuchawki WH-1000XM5. Jak twierdzi Serwis 91mobiles dostał on informacje na temat najnowszych słuchawek nausznych od SONY. Według tych doniesień producent za niedługo ma szykować się od premiery nowych produktów, gdyż znana jest już nawet cena za poszczególny model na rynku europejskim. Po specyfikacje i więcej szczegółów zapraszamy do tekstu poniżej.

Model WH-CH720N wyglądem nawiązuje do znanych już "nauszników" WH-XB910N i zaoferować ma łączność Bluetooth 5.2. Do tych słuchawek ma trafić system redukcji szumów znany dobrze ze starszego topowego modelu, czyli WH-1000XM4. Mowa tutaj o Sony V1 opartym na chipie MediaTek MT2822. Dodatkowo nowy produkt ma zawierać baterię 520 mAh, która powinna zapewnić do 35 godzin pracy na baterii. Cena w strefie euro ma oscylować od 120 do 150 euro w zależności od procentowego podatku VAT. W Polsce powinniśmy spodziewać się ich w cenie około 700 zł z podatkiem VAT, lecz bez tak zwanego podatku od nowości.

Model WH-CH520 został całkowicie odświeżony, gdyż zaoferuje lepszy materiał w wykończeniu nauszników. Dzięki temu nie powinny się one ścierać jak w dwóch poprzednich najniższych modelach słuchawek SONY. Dodatkowo wyposażone zostaną w poduszkę na górze. Takie rozwiązanie powinno być dużo wygodniejsze, podczas długiego słuchania, od wyprofilowanego plastiku jak w starszych modelach. Jednak, co zaskakujące, model ten ma zaoferować gorszą żywotność baterii niż jego poprzednik, chociaż nie znamy konkretnej wartości. Słuchawki powinny kosztować około 50 euro na większości rynków europejskich. W Polsce cena prawdopodobnie będzie oscylowała wokół 250 zł za sztukę, wliczając w to VAT.

Źródło: NotebookChech, 91mobiles