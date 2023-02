Philips zapowiedział nowe wersje słuchawek z wyższej półki. Nauszne, dokanałowe oraz… dedykowane do spania

Philips zaprezentował nowe wersje swoich słuchawek z nieco wyższych półek. Wśród nich znajdziemy nauszny model Fidelio L4, dokanałowy Fidelio T2 oraz coś, co dla wielu z nas zapewne jest nowością – przygotowany we współpracy z marka Kokoon model słuchawek które dedykowane są do zasypiania. Pierwsze dwa produkty to nowe wersje znanych i dosyć ciepło przyjętych modeli, z kolei ten powstały we współpracy z Kokoon'em jest rynkową nowinką.

Model Fidelio L4 będący nausznym bezprzewodowym zestawem słuchawkowym, jest następca modelu L3, który doczekał się wielu usprawnień takich jak między innymi poprawiony, oparty na czterech mikrofonach system ANC (mający być wedle producenta mniej czuły na zakłócenia spowodowane wiatrem.), dłuższy czas działania na baterii, oraz ulepszonego wykonania (panel dotykowy jest teraz pokryty skórą.). Najważniejsze parametry mają prezentować się następująco:

40 mm przetworniki z grafenową powłoką

Bluetooth w wersji 5.3

Wsparcie dla kodeków Sony LDAC Hi-Res, LC3, SBC, AAC

Wbudowany mikrofon do rozmów

System ANC z czterema mikrofonami

Czas pracy do 50 godzin bez ANC, oraz 40 godzin z aktywnym ANC

Cena i dostępność ma być ogłoszona w trzecim kwartale bieżącego roku.

Kolejna nowość, czyli dokanałowy model Fidelio T2 ma z kolei względem swojego starszego brata Fidelio T1 być mniejszy – zarówno etui jak i same słuchawki o odpowiednio 40% i 20%. Na tym usprawnienia się nie skończyły, gdyż pchełki otrzymają m.in. nowe przetworniki oraz zaktualizowaną wersje Bluetooth. Produkt ma zapewniać wodoodporność w standardzie IPX4, a reszta parametrów to odpowiednio:

9.2 mm przetworniki z grafenowa powłoką

Bluetooth w wersji 5.3

System ANC z trzema mikrofonami na każdą słuchawkę

Maksymalny czas pracy 27 godzin poprzez etui ładujące

Tak samo jak w wypadku większego modelu L4, cena i dostępność ma dopiero zostać ogłoszona.

Intrygująca ciekawostka na koniec to słuchawki dedykowane do zasypiania, które powstały ze współpraca z firmą Kokoon, o nazwie modelowej N7808. Model ten zakłada się przy pomocy elastycznych przewodów za głową (producent deklaruje iż centralna obudowa urządzenia jest bardzo lekka i nie powinna stanowić dyskomfortu podczas snu.), a niezwykle lekkie i cienkie przetworniki umieszcza w uszach niczym tradycyjne dokanałowe słuchawki. Sprzęt ma zapewniać doskonałe maskowanie dźwięków otoczenia oraz przy pomocy specjalnie dopasowanego białego szumu łagodzić hałas otoczenia, zapewniając spokojny sen. Ważnym elementem słuchawek jest dedykowana aplikacja Kokoon pozwalająca użytkownikowi dokładnie zapoznać się ze statystykami swojego snu, który monitorowany jest poprzez czujniki zawarte w słuchawkach (akcelerometr oraz miniaturowy czujnik tętna umiejscowiony w słuchawce.). Czas pracy na baterii wynosić ma do dziesięciu godzin, a poza powyższymi funkcjonalnościami słuchawki pozwalają oczywiście na prowadzenie rozmów oraz słuchanie muzyki. Philips N7808 mają być dostępne na jesień 2023.

Źródło: alpha-audio, techpowerup, inspire2rise