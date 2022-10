Test Silver Monkey Krubera - przystępne cenowo słuchawki TWS ze sprawnym ANC. Czy warto się nimi zainteresować?

Na rynku dousznych / dokanałowych słuchawek TWS można zaobserwować pewien trend. Mamy do czynienia albo z tanimi słuchawkami, które często nadają się tylko do tego, by posmarować je smalcem i rzucić psom na pożarcie, albo z wszystkomającymi modelami, których horrendalne ceny skutecznie jednak zniechęcają do zakupu. Tak się składa, że testowany dziś model Silver Monkey Krubera to konstrukcja dość tania, sprawdźmy więc, czy sięgać już po słoik ze smalcem, czy jeszcze się z tak drastycznym rozwiązaniem wstrzymać :)

Autor: Ewelina Stój

Jeśli jesteście klientami sieci sklepów z elektroniką użytkową o nazwie x-kom, to o marce Silver Monkey mogliście już z dużym prawdopodobieństwem słyszeć. Jest to bowiem marka, za powstanie której odpowiada jeden z zespołów wspomnianego sklepu. Pojawiła się ona przed trzema laty, a myślą przewodnią założycieli było "odejść od schematu najtańszych produktów z Chin, na rzecz starannego sprawdzenia procesu dostaw oraz wizytowania fabryk na długo przed nawiązaniem współpracy". Innymi słowy - Silver Monkey wzięło sobie na cel pokazanie, że można i po polsku, i przystępnie cenowo, i dobrze.

Po polsku, tanio i dobrze? Taki plan na biznes ma marka Silver Monkey, która dostarczyła na nasz redakcyjny stół słuchawki o nazwie Krubera. Sprawdźmy, czy te przystępne cenowo pchełki z ANC warte są grzechu.

Silver Monkey swoje portfolio zaczęło budować od różnorodnych przewodów. W ofercie pojawiły się więc kable USB, kable Lightning z certyfikatem MFI, kable HDMI 2.0 czy też bezprzewodowe ładowarki Qi. Następnie zdecydowano się na wprowadzenie do sprzedaży klawiatur, myszy, różnorakich adapterów, foteli dla graczy, czy nawet akcesoriów samochodowych. Obecnie w bazie sklepu x-kom znajdziemy już ponad 300 produktów tejże marki, a jednym z nich jest właśnie Silver Monkey Krubera - dokanałowe słuchawki TWS.

Edifier TWS330NB Redmi Buds 3 Silver Monkey Krubera Konstrukcja słuchawek douszne (dokanałowe) douszne douszne (dokanałowe) Łączność Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz Obsługiwane kodeki SBC, AAC Wielkość przetwornika 8 mm 12 mm 10 mm ANC tak nie tak Tryb Ambient tak nie tak Sterowanie dotykowe Klasa odporności IP54 b/d Całkowity, sugerowany czas pracy baterii (z etui) 20 h 20 h 21 h Sugerowany czas pracy baterii

na jednym ładowaniu 5 h 5 h 7 h Złącze ładowania etui USB-C Ładowanie indukcyjne nie Dostępne kolory czarny, biały biały czarny Cena 199 zł 179 zł 170 zł

Pierwszy rzut okiem na specyfikację "pchełek" zdradza, że możemy mieć do czynienia z całkiem przyzwoitym sprzętem. W cenie 170 zł model Silver Monkey Krubera oferuje nam bowiem między innymi ANC, tryb Ambient, po 2 mikrofony z redukcją szumów na słuchawkę, wsparcie Asystenta Google czy w końcu solidny czas pracy na akumulatorze. Na dodatek mamy tu jeszcze dość niecodzienne etui ładujące uraczone poręcznym sznurkiem, który można założyć sobie np. na nadgarstek (opcja dla osób, które ciągle gubią pomniejszą elektronikę). Jak jednak wiemy, teoria to nie wszystko, dlatego też sprawdzimy, jak słuchawki zachowują się w praktyce.