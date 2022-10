Przygotowanie celebrowania Halloween w x-kom celebrowane jest niskimi, a nawet strasznie niskimi cenami, bo pogoda za oknem bywa zmienna, ale z promocjami, jakie przygotował x-kom zły nastrój Wam nie grozi. W najbliższych dniach skorzystać możecie z wielu atrakcyjnych ofert. W promocji znalazły się m.in. komponenty, których ceny zostały znacząco obniżone w ramach halloweenowej promocji. Oprócz tego taniej kupicie akcesoria, a także możecie skorzystać z rat 0% przy zakupie MacBooka. Pamiętajcie również o loterii Tigera i x-komu.

Tańsze karty graficzne, procesory, zasilacze, pamięci RAM, dyski SSD i coolery w sklepach x-kom. Promocja na komponenty komputerowe.

Jeśli planowaliście udoskonalić swój komputer, to właśnie nadeszła okazja, żeby zrobić to w dobrej cenie. Halloweenowa promocja obejmuje bowiem wiele komponentów, a więc: obudowy, dyski, chłodzenia, procesory i wiele więcej. Ich ceny zostały obniżone nawet o 44%. Aby skorzystać z oferty, aktywujcie w koszyku kod: bez-koszmarow. Promocja obowiązuje do 16.10.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych.

Przecena: 1219 → 1059 złotych

Przecena: 549 → 299 złotych

Przecena: 419 → 279 złotych

Przecena: 1349 → 1199 złotych

Przecena: 549 → 479 złotych

Przecena: 219 → 185 złotych

Przecena: 1979 → 1849 złotych

Przecena: 4299 → 3499 złotych

Akcesoria Silver Monkey niezbędne na jesień

W październiku spadają liście i ceny w x-komie. Kolejna okazja dotyczy akcesoriów, a więc warto zastanowić się, czy na pewno masz już wszystko, co potrzeba. Skorzystaj z jesiennej oferty x-komu i kup akcesoria z rabatem wynoszącym nawet do 40%. Znajdziesz tu akcesoria GSM, słuchawki, ładowarki, fotele, kable, przejściówki i wiele więcej. Aby skorzystać z oferty, aktywujcie w koszyku kod: procenty. Promocja obowiązuje do 16.10.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 99 → 60 złotych

Przecena: 130 → 79 złotych

Przecena: 139 → 80 złotych

Przecena: 119 → 89 złotych

Przecena: 249 → 179 złotych

Wygrajcie komputer G4M3R lub bon na zakupy w loterii Tigera i x-komu

Chodzi Wam po głowie nowy komputer gamingowy albo przydałby się jakiś grosz na technologiczne zachcianki? Spróbujcie szczęścia w loterii Tigera i x-komu! Do wygrania są komputery G4M3R oraz ponad 1100 bonów na zakupy w x-komie.

Kup nowego MacBooka w 20 ratach 0%

MacBook to sprzęt, na widok którego wielu osobom mocniej bije serce. Nic w tym dziwnego, laptopy od Apple charakteryzują się bardzo wysoką jakością pod wieloma względami. Niestety ich zakup to dość spory wydatek. Jest jednak sposób na to, by mieć MacBooka i nie zrujnować swojego budżetu domowego. Chodzi o raty 0%. Taka możliwość właśnie pojawiła się w x-komie, więc jeśli marzysz o nim lub po prostu jego planowałeś zakup, skorzystaj z tej okazji. Promocja obowiązuje do 16 października 2022 roku i obejmuje wybrane laptopy Apple dostępne w ofercie x-kom.pl.

