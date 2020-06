Sony PlayStation 5 - znamy nowy termin pokazu gier na konsolę

Japoński koncern Sony ujawnił – po odwołaniu zaplanowanego na 4 czerwca pokazu poświęconego PS5 i grom na tę konsolę – nową datę prezentacji Future of Gaming. Wydarzenie, które ma odbyć się w formie online, nie odbyło się przez protesty i zamieszki w Stanach Zjednoczonych, z powodu których przesunięto wiele innych konferencji i pokazów tak oczekiwanych gier, jak Cyberpunk 2077. Początkowo Sony przełożyło prezentację PS5 Future of Gaming na bliżej nieokreślony czas, ale długo nie musieliśmy czekać na doprecyzowanie. Na szczęście obsuwa nie jest duża. Poznaliśmy przy okazji ogłoszenia kilka dodatkowych szczegółów związanych z pokazem. Czego możemy się po nim spodziewać?

Pokaz PS5 Future of Gaming odbędzie się 11 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Ma być on skupiony na grach przeznaczonych na konsolę nowej generacji Sony i być może zobaczymy także jej wygląd.

Firma Sony uznała, że pierwotny termin pokazu nie był odpowiedni wobec obecnej sytuacji w USA, do której doprowadziło morderstwo George’a Floyda przez policjanta z Minneapolis. Nową datę prezentacji PS5 Future of Gaming wyznaczono na 11 czerwca na godzinę 22:00 czasu polskiego. Potrwa ona przeszło godzinę i zobaczymy w jej trakcie gry przygotowane z myślą o PlayStation 5, wśród których powinny znaleźć się tytuły na wyłączność. Być może pojawi się kontynuacja Horizon Zero Dawn, jeśli ma zadebiutować w okolicy premiery PS5, która odbędzie się pod koniec 2020 roku. Przewiduje się, że Sony zaprezentuje również wygląd konsoli nowej generacji, ale oczywiście nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Sony ujawniło jednak wcześniej, że cechy PlayStation 5 będą ujawniane stopniowo, więc na pewno nie odsłonią wszystkich szczegółów związanych z konstrukcją konsoli w ramach jednego pokazu. Został on wcześniej nagrany i będzie transmitowany w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach na sekundę na oficjalnym kanale PlayStation w takich serwisach, jak YouTube i Twitch. W ogłoszeniu Sony zaleciło skorzystanie ze słuchawek, by docenić w pełni oprawę dźwiękową przygotowaną specjalnie z myślą o omawianej prezentacji.

Źródło: Sony