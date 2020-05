Sony PlayStation 5 - konsola zostanie zaprezentowana 4 czerwca

Minęło już kilka miesięcy od czasu pamiętnego wystąpienia Marka Cerny'ego z firmy Sony, podczas którego dostaliśmy pierwsze konkretne informacje na temat specyfikacji konsoli PlayStation 5. Od tamtego czasu zapanowała kompletna cisza, a japoński producent bardzo niechętnie dzielił się jakimikolwiek informacji na temat nowej generacji. Od kilku dni w sieci pojawiały się plotki, jakoby w okolicach 3 czerwca Sony miałoby zorganizować pierwszy z kilku dużych pokazów, na których pokazaliby w końcu swoją nową konsolę. Dzisiaj dość niespodziewanie firma poprzez kanały social media poinformowała o konferencji, która zostanie zorganizowana już za tydzień. Poznamy w końcu design urządzenia, a także pierwsze gry zmierzające na konsolę Sony PlayStation 5.

Sony zaprasza na konferencję, która odbędzie się w czwartek 4 czerwca o godzinie 22 czasu polskiego. Zostanie zaprezentowana konsola oraz pierwsze gry na nią zmierzające.

W oficjalnym komunikacie prasowym, firma Sony przyznaje że sposób promowania nadchodzącej konsoli PlayStation 5 jest diametralnie inny od tego, jaki pierwotnie był zamysł. Z pewnością epidemia koronawirusa w znacznym stopniu pokrzyżowała plany producenta co do sposobu, w jakim miała się odbyć prezentacja nowej generacji. W marcu dostaliśmy szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej PlayStation 5. Całość opiera się na customowym APU firmy AMD, w którym umieszczono 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Zen 2 z zegarem 3,5 GHz oraz układ graficzny oparty o architekturę RDNA 2 z 16 GB VRAM GDDR6 oraz taktowaniem sięgającym 2230 MHz. Nie można także zapomnieć o nowym dysku SSD, który ma istotnie zmienić podejście do projektowania gier, a także znacząco skrócić wszelkie czasy ładowania gier. Dzisiaj w końcu Sony potwierdziło termin prezentacji swojego urządzenia - wydarzenie odbędzie się w czwartek, 4 czerwca o godzinie 22 czasu polskiego.

Podczas organizowanej na ten dzień konferencji poznamy w końcu te szczegóły konsoli, które najbardziej interesują graczy. Mianowicie mowa o finalnym projekcie konsoli oraz prezentacji pierwszych gier zmierzających na PlayStation 5. Żadnych szczegółów odnośnie gier nie poznaliśmy, jednak liczymy na pokaz gier ekskluzywnych, które pokażą na co stać nowy sprzęt japońskiej firmy. Według nieoficjalnych informacji, które pojawiły się w sieci, w tym samym czasie ma się także rozpocząć przedsprzedaż konsoli. Choć nadal nie znamy oficjalnej ceny, to w kuluarach mówi się o kwocie z przedziału od 2100 do 2300 złotych. Tak czy inaczej za kilka dni poznamy w końcu szczegóły PS5, na które wielu graczy czeka już od miesięcy.

