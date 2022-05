Sony PlayStation 5 dostępne w zestawach już od 2888 zł. Niektórzy i tak będą narzekać, ale lepiej nie było od wielu miesięcy

Obecna generacja konsol miała nam się kojarzyć z cudownymi grami ekskluzywnymi, ogromną wydajnością sprzętu czy wieloma nowinkami technologicznymi, lecz zamiast tego głośniej mówi się o ich niedostępności i bardzo wysokich cenach. Mimo że producenci ustalili MSRP na całkowicie akceptowalnym poziomie, to jednak sytuacje związane z pandemią koronawirusa, przerwaniem łańcuchów dostaw i szalejącą inflacją powodują, że wymarzone przez wielu PlayStation 5 stało się niedostępne dla wielu tysięcy, a pewnie nawet i milionów osób na całym świecie. Na szczęście w Polsce sytuacja z dostępnością konsoli Sony znacząco się poprawiła, czego idealnym dowodem jest najnowsza oferta sklepu RTV Euro AGD.

Gracze myślący o zakupie PlayStation 5 nie powinni przejść obojętnie obok najnowszych ofert polskich sklepów. Choć nadal mamy do czynienia z zestawami, to jednak ich ceny są najlepsze od wielu miesięcy.

Już od kilku tygodni PS5 można kupić w najpopularniejszych polskich sklepach z elektroniką w cenie ok. 3000 zł w zestawie z grami Gran Turismo 7 i Horizon: Forbidden West. Tym razem jednak cena tego pakietu we wspomnianym sklepie spadła do 2888 zł, co jest zdecydowanie najlepszą ofertą od wielu miesięcy. Ci, którzy chcieliby skorzystać z rat z zerowym oprocentowaniem powinni natomiast spojrzeć w kierunku ofert MediaMarktu lub Media Expert - w tych sklepach konsola kosztuje całe 11 zł drożej, czyli 2899 zł.

Nie są to oczywiście okazje, o których wszyscy marzyli - złośliwi będą wytykać, że do zestawów dołączane są gry w wersji na PS4 (Horizon posiada bezpłatny update do PS5, natomiast w przypadku Gran Turismo 7 uaktualnienie kosztuje 40 zł) i że koniec końców po odliczeniu ich ceny sama konsola i tak będzie droższa niż MSRP. Fakty są jednak takie, że od dawna na polskim rynku nie było lepszych ofert i - biorąc pod uwagę aktualne warunki - gracze myślący o zakupie PlayStation 5 nie powinni przejść obok nich obojętnie.

