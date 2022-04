Sony PlayStation 5 w tym tygodniu otrzyma wsparcie dla funkcji Variable Refresh Rate - znamy listę obsługiwanych gier

Konsola Sony PlayStation 5 zadebiutowała wprawdzie w listopadzie 2020 roku, jednak od tamtego czasu próżno było w niej szukać wsparcia dla funkcji Variable Refresh Rate (w skrócie VRR). Dla porównania konkurencyjny Xbox Series X (a nawet słabszy Xbox Series S) w pełni wspierają VRR od momentu premiery urządzenia. Choć od czasu premiery PlayStation 5 doczekało się wielu aktualizacji, mniejszych lub większych, w żadnej nie otrzymaliśmy wsparcia dla VRR. To się w najbliższych dniach zmieni, bowiem japoński producent w końcu potwierdził kończenie prac nad implementacją jednej z najciekawszych funkcji wprowadzonej przy okazji debiutu standardu HDMI 2.1. Przy okazji Sony ujawniło listę gier, które będą w nadchodzących tygodniach obsługiwać omawianą technikę.

Po miesiącach oczekiwania Sony jest nareszcie gotowe do wdrożenia obsługi funkcji VRR dla konsoli PlayStation 5. Aktualizacja będzie dostępna jeszcze w tym tygodniu. Poznaliśmy także listę gier obsługujących VRR.

W tym tygodniu rozpocznie się proces rozsyłania na serwery nowej aktualizacji dla konsoli PlayStation 5 oraz PS5 Digital Edition. Najważniejszą funkcjonalnością będzie wprowadzenie wsparcia dla VRR, czyli zmiennej częstotliwości odświeżania. Po instalacji aktualizacji, Variable Refresh Rate automatycznie zostanie włączone, gdy rozpoznany zostanie odbiornik TV lub monitor ze złączem HDMI 2.1, do którego podłączona jest konsola. Wprawdzie w ustawieniach będzie można dodatkowo aktywować VRR dla niewspieranych gier, jednak Sony uczula że może to wywołać problemy z poprawnym działaniem gier. W nadchodzących tygodniach 14 gier otrzyma natywną obsługę VRR. Ich lista znajduje się poniżej:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Variable Refresh Rate w dosłownym tłumaczeniu oznacza zmienną częstotliwość odświeżania. Odświeżanie obrazu dostosowuje się do liczby klatek na sekundę, dzięki czemu mamy wrażenie, że obsługiwana gra jest płynniejsza niż wskazywałyby na to oficjalne pomiary liczby FPS. Jeśli zatem posiadamy telewizor ze złączem HDMI 2.1 i odświeżaniem 120 Hz, a podczas gry mamy spadki z 60 FPS do niższych wartości, to działające poprawnie VRR sprawi, że spadki animacji będą dużo mniej odczuwalne (o ile w ogóle będą). Gracze w ostatnich miesiącach mocno krytykowali Sony za opieszałość w implementacji VRR (priorytetem dla firmy było dodanie funkcji w swoich telewizorach BRAVIA), jednak w końcu oczekiwanie dobiega końca.

