Sony INZONE Buds - douszne słuchawki dla graczy, które zaskakują czasem pracy oraz niskim opóźnieniem dźwieku

Obecnie większość graczy, kiedy musi podjąć decyzję o zakupie sprzętu audio do rozgrywki sieciowej, bez zastanowienia wybiera nauszne słuchawki z mikrofonem na wysięgniku, które charakteryzują się niskimi opóźnieniami, a przy okazji zapewniają dobrą jakość rozmów. Sony chce udowodnić, że to samo można już osiągnąć za pomocą dousznych słuchawek. Model Sony INZONE Buds oferuje jeden z najdłuższych czasów pracy, jakie mogą osiągnąć tego typu konstrukcje, a zarazem nie odstaje w innych elementach ważnych dla graczy.

Sony zaprezentowało nowe douszne słuchawki gamingowe o nazwie INZONE Buds. Pchełki wyróżniają się nie tylko swoim ciekawym designem, ale także funkcjonalnością, której mogą pozazdrościć inne konstrukcje tego typu.

Od razu można wspomnieć o elemencie, który jest jednym z najbardziej zaskakujących w tym modelu słuchawek. Sony INZONE Buds są bowiem w stanie wytrzymać do 12 godzin ciągłej pracy, co jest dosłownie fantastycznym wynikiem. Taka sytuacja jest możliwa, kiedy skorzystamy z łączności radiowej 2,4 GHz przy użyciu odbiornika (USB typu C). Zapewni nam to również bardzo niskie opóźnienia w transmisji dźwięku, które będą sięgać zaledwie 30 ms. Już samo to wyróżnia omawiane słuchawki na tle innych. Na dodatek możemy liczyć na te same dynamiczne przetworniki (Dynamic Driver X), co w modelu Sony WF-1000XM5. Słuchawki mogą zeskanować nasz przewód słuchowy, aby dostosować jakość dźwięku - obsługiwany jest również dźwięk przestrzenny (360 stopni).

Sony INZONE Buds Sony INZONE H5 Sony INZONE H9 Przetworniki 8,4 mm 40 mm 40 mm Pasmo przenoszenia - 5 - 20 000 Hz 5 - 20 000 Hz Impedancja - 21 omów - Zasięg działania Około 10 m - Około 10 m Łączność Bluetooth 5.3 LE, 2,4 GHz 2,4 GHz Bluetooth 5.0, 2,4 GHz Norma IP IPX4 - - Czas pracy USB bez NC - do 12 h

USB z NC - do 11 h

BT bez NC - do 11 h

BT bez NC - do 10 h Do 28 godzin Do 32 godzin Ładowanie 5 min - 1 godzina pracy

Do pełna - 2 godziny 10 min - 3 godziny pracy

Do pełna - 3,5 godziny 10 min - 1 godzina pracy

Do pełna - 3,5 godziny Waga słuchawek 2 x 6,5 g 260 g 330 g Akumulator - 520 mAh - Noise Cancelling Tak - Tak Cena 179,99 funtów 139,99 funtów 229 funtów

Czas pracy z dołączonym do zestawu etui może wynieść nawet 24 godziny. W takich osiągach pomaga również procesor L1, który oszczędnie korzysta z energii. Możemy liczyć również na system redukcji hałasu, który oparty jest na sztucznej inteligencji. Dzięki temu jakość rozmów powinna być zadowalająca, a w odpowiedniej sytuacji będziemy mogli niejako wyciszyć dźwięki dochodzące z zewnątrz. Przy okazji zaprezentowano także nauszne słuchawki dla graczy - Sony INZONE H5. One również obsługują dźwięk przestrzenny, mają całkiem niską wagę, a do tego mogą wytrzymać do 28 godzin bez potrzeby ładowania. Natomiast w przeciwieństwie do omówionych pchełek, mogą skorzystać wyłącznie z łączności radiowej, a nie dodatkowo z Bluetooth. Na koniec padła informacja, że obecne na rynku Sony INZONE H9 będą dostępne do kupienia w czarnej wersji kolorystycznej. Słuchawki Sony INZONE Buds pojawią się w polskich sklepach już niebawem w kwocie około 1000 zł, natomiast model INZONE H5 będzie kosztem około 700 zł. O ostatecznej cenie mają zadecydować sprzedawcy.

Źródło: Sony