Smartfon realme GT 7 Pro z układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite jest już w naszych rękach. Oto pierwsze wrażenia

Chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się, że smartfony z nowym topowym Snapdragonem pojawiają się w Polsce w środku zimy, gdzieś na początku każdego roku. Tym razem jednak tradycji nie stanie się zadość. Tak się składa, że już jakiś czas temu do naszej redakcji trafiła paczka z telefonem realme GT 7 Pro. To zupełnie nowy model wyposażony w czołowy, świeżutki układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Urządzenie już za moment będzie dostępne w polskich sklepach.

Za kilka dni ukaże się nasza pełna recenzja smartfona realme GT 7 Pro. Już teraz jednak możemy zdradzić, że aktualnie jest to bezsprzecznie najwydajniejsze androidowe urządzenie, z jakim mieliśmy dotąd do czynienia!

Jak więc widać, tym razem nie musieliśmy czekać na flagowca nowej generacji aż do 2025 roku. Smartfon realme GT 7 Pro trafił do nas w stonowanej, acz bardzo eleganckiej wersji kolorystycznej Galaxy Gray. Czym ów model się wyróżnia? Poza wspomnianym SoC całość imponuje ekranem 6,78-calowym ekranem AMOLED LTPO o szczytowej jasności aż 6500 nitów, potrójnym aparatem z główną jednostką 50 MP Sony IMX906, baterią o pojemności 6500 mAh z obsługą ładowania 120 W (ładowarki nie ma w zestawie, aczkolwiek otrzymaliśmy osobny zasilacz 120 W do testów), 16 GB RAM-u LPDDR5X, 512 GB pamięci UFS 4.0, ultrasonicznym czytnikiem linii papilarnych czy w końcu systemem Android 15 z nakładką realme UI 6.0. Smartfon może podobać się także wizualnie. Zastosowano tutaj aluminiową ramkę, wyświetlacz jest delikatnie zaokrąglony z każdej strony (nie ma widocznego podbródka), a plecki przypominają w dotyku metal. Warto też podkreślić, że obudowa wyróżnia się certyfikatem IP69 - mamy tu więc do czynienia z czymś więcej, niż tylko standardową ochroną przed zalaniem.

Jak wskazuje powyższe zdjęcie, realme GT 7 Pro został już przez nas przetestowany pod kątem wydajności. Cóż, mocy obliczeniowej tu nie brakuje - dla porównania, wiele tegorocznych smartfonów ze Snapdragonem 8 Gen 3 nie przekroczyło w AnTuTu 9 nawet granicy 1,5 mln punktów. Bądźcie przy tym pewni, że również w każdym innym benchmarku różnica jest wyraźna. Nowość od realme to w tym momencie po prostu najmocniejszy androidowy smartfon na rynku. Co jednak dla wielu z Was będzie równie istotne, układ SoC wcale nie wykazuje potwornego throttlingu - na razie zdradzę tylko, że pod względem kultury pracy raczej nie odstaje od poprzednich topowych Snapdragonów.

Dodam jeszcze, że wraz z premierą modelu GT 7 Pro marka realme kładzie wyjątkowo mocny nacisk na funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Na pokładzie mamy zatem m.in. AI Sketch to Image (czyli od szkicu do obrazu - w sam dla kreatywnych), AI Motion Deblur (wyostrzanie rozmazanych elementów w nagraniach wideo) czy AI Gaming Super Resolution & Frame (wyższa rozdzielczość i więcej FPS-ów w grach). Jak jednak działają one w praktyce? Czym jeszcze zaskakuje realme GT 7 Pro? O wszystkim dowiedziecie się z naszej pełnej recenzji, która już za kilka dni ukaże się naszej stronie głównej. Dajcie znać, czego konkretnie chcielibyście się dowiedzieć o omawianym urządzeniu!

