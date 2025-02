Samsung zostanie lata świetlne w tyle. Realme niebawem zaprezentuje technologię ładowania o niesamowicie wielkiej mocy

Smartfony rozwijają się pod wieloma względami, choć poprawa pewnej cechy, która jest szczególnie pożądana przez niektórych użytkowników, jest stale pomijana przez niektóre znane firmy. Mowa o tytułowej szybkości ładowania akumulatora. Przedsiębiorstwa takie jak Apple, czy też Samsung bardzo oszczędnie podchodzą do tego tematu. Ich obecne flagowe smartfony mogą się ładować z mocą analogicznie 27 i 45 W. Nowość od realme zostawi te wartości daleko w tyle.

Nadchodząca technologia ładowania od marki realme ma zamiar zostawić konkurencję w tyle. Szybkość uzupełnienia procentów w smartfonowym akumulatorze będzie dosłownie niespotykana.

Większość smartfonów od marki Samsung oferuje dziś ładowanie ogniwa z mocą 25 W, a flagowy Samsung Galaxy S24 Ultra (test) może skorzystać z 45 W ładowarki. Chińskie modele wypadają tutaj dużo lepiej, gdyż nawet tańsze warianty zapewniają dziś 120, 160, czy nawet 240 W ładowanie. Marka realme ma zamiar jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę, wszak nadchodząca technologia zaoferuje ładowanie smartfonów z mocą aż 300 W. Wartość naprawdę imponująca, choć trzeba wspomnieć o tym, że jeszcze w 2023 roku Xiaomi zaprezentowało równie szybkie ładowanie, które do tej pory nie wkroczyło na rynek.

Przy okazji omawianej nowości znany informator kryjący się pod nazwą Digital Chat Station wspomniał także o nadchodzącym smartfonie realme GT 7 Pro. Będzie się on wyróżniał obecnością normy IP69, układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, nawet 24 GB pamięci RAM i pamięcią flash o pojemności 1 TB. Na dodatek jego akumulatorem zostanie ogniwo o pojemności 6000 mAh, które będzie mogło być naładowane z mocą "zaledwie" 100 W. Natomiast co do samej technologii ładowania, to ma być ona zaprezentowana "już wkrótce".

Źródło: Weibo @Digital Chat Station