Skull Island: Rise of Kong Video - King Kong dostanie w tym roku własną grę. Twórcy w końcu oficjalnie potwierdzili informację

Kultowy monstrualny goryl dawno już odcisnął gigantyczne piętno na popkulturze, ostatnio odnotowując całkiem efektowny powrót na ekrany. Ale jeżeli patrzylibyśmy jedynie na gry wideo, raczej nie ma za bardzo czego eksplorować. W końcu niewiele osób pamięta zbyt dobrze "egranizację" filmowego King Konga Petera Jacksona (choć zebrała w swoim czasie naprawdę pozytywne oceny). Poprawić ten stan postara się studio GameMill Entertainment.

Skull Island: Rise of Kong Video otrzymało pierwszy oficjalny zwiastun i ukaże się jeszcze tej jesieni. Trudno jednak zachować optymizm w tej kwestii.

Pierwsze informacje na temat gry pojawiły się na stronie Amazon Spain, ni stąd, ni zowąd racząc nas pierwszymi grafikami oraz opisem. Dość szybko zostało to potwierdzone przez samych twórców, którzy dodali do puli jeszcze wstępną zapowiedź z fragmentami rozgrywki. Wcielamy się oczywiście w tytułowego Konga, ale jeszcze niebędącego na etapie władcy Skull Island. Naszym zadaniem będzie pomszczenie śmierci rodziców i pokonanie aktualnego samca alfa wyspy. Aby do niego dotrzeć, musimy oczywiście przebić się przez podległe mu zwierzaki.

O ile sam koncept zdecydowanie ma pewien potencjał, o tyle to, co pojawia się na zwiastunie, bynajmniej nie zachęca do czekania na premierę. Budżetowość animacji czy przestarzałe mechaniki rozgrywki sprawiają, że niejedna osoba mogłaby pomylić Skull Island: Rise of Kong Video z jakimś niszowym projektem przeznaczonym na... PS3. Tymczasem twórcy zapowiadają wprowadzenie tytułu zarówno na komputery osobiste, jak i konsole Sony i Microsoftu obecnej oraz poprzedniej generacji, a także Nintendo Switch. Cóż, nawet jeśli pewne elementy zostaną poprawione, a projekt wprowadzi klimatyczną historię, trudno będzie mu się przebić.

Źródło: IGN