Skull and Bones zostało przełożone na 2023 rok. Powód to chęć dopracowania gry czy strach przed God of War: Ragnarök?

Tegoroczne wakacje stały pod znakiem kolejnej prezentacji gry Skull and Bones od Ubisoftu. Wówczas rozpoczęto składanie zamówień przedpremierowych oraz ogłoszono datę premiery - 8 listopada. Niedawno gra została zaprezentowana także na Ubisoft Forward, a także otrzymaliśmy zwiastun prezentujący nowinki wersji PC wraz ze szczegółowymi wymaganiami sprzętowymi. Nic nie zapowiadało, by gra po raz kolejny miała zostać opóźniona... a jednak Ubisoft to zrobił.

Skull and Bones odpuszcza premierę w listopadzie - zamiast tego piracka gra Ubisoftu pojawi się na rynku 9 marca 2023 roku.

Ubisoft na koncie Twitter oficjalnie potwierdził opóźnienie premiery Skull and Bones. Tytuł pierwotnie miał ukazać się na rynku już 8 listopada tego roku. Zamiast tego na debiut poczekamy do 9 marca 2023 roku - mowa zatem o 4-miesięcznym opóźnieniu. Oficjalnym powodem, o którym wspomina Ubisoft - jest oczywiście chęć lepszego dopracowania gry oraz odpowiednim zbalansowaniu poszczególnych mechanik. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series. Po latach developingu, twórcy odpuścili wersję na starą generację.

Oczywiście w tym co Ubisoft mówi pewnie jest trochę prawdy, ale dziwi trochę opóźnienie na nieco ponad miesiąc przed ogłoszonym debiutem. W końcu niedawno odbył się Ubisoft Forward gdzie pokazywano grę i nie było jeszcze wtedy sygnałów o opóźnieniu. Nie da się jednak nie zauważyć, że francuski wydawca dość niefortunnie wybrał datę premiery. Początkowo bowiem Skull and Bones miał pojawić się raptem dzień przed God of War: Ragnarök, który przez wielu graczy uznawany jest za największą premierę listopada. Ubisoft mógł dojść w końcu do wniosku, że wydawanie gry (której opinia już teraz nie jest najlepsza) dzień przed God of Warem nie jest najrozsądniejszym pomysłem.

Źródło: Ubisoft