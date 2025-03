SK hynix nie nadąża z produkcją pamięci HBM. Zapasy przewidziane na 2024 rok zostały już wyprzedane

Sztuczna inteligencja jest ciągle w trendzie wznoszącym. To między innymi z tego powodu firmy zajmujące się produkcją komponentów, wykorzystywanych w szeroko pojętym segmencie centrów danych, nie mogą narzekać na brak zamówień. Dotyczy to również pamięci HBM, którą produkuje między innymi koreański SK hynix. Okazuje się, że także w tym przypadku klienci muszą ustawiać się w długie kolejki i nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości to się zmieni.

SK hynix poinformowało, że wyprzedane zostały wszystkie zapasy pamięci HBM przewidziane na 2024 rok. Dotyczy to przede wszystkim szeroko wykorzystywanych w branży AI chipów HBM3 i HBM3e.

SK hynix w ostatnich kilku miesiącach odnotowało rekordową sprzedaż pamięci HBM. Zainteresowanie tym rozwiązaniem jest obecnie tak wysokie, że koreańska firma sprzedała już wszystkie zapasy chipów, jakie były przewidziane na 2024 rok. Prognozy wskazują, że następny rok może być pod tym względem jeszcze lepszy. Zarówno NVIDIA, jak i AMD, przygotowują bowiem kolejną generację układów graficznych przeznaczonych do obsługi i treningu sztucznej inteligencji. W 2026 roku ma zaś rozpocząć się masowa produkcja pamięci HBM4, na którą także powinien być bardzo wysoki popyt.

Gigantyczne wzrosty odnotowuje cały segment centrów danych, ale nie doszłoby do pojawienia się tak dużych kolejek do zakupu pamięci HBM, gdyby nie rozwój AI. W przeszłości informowaliśmy między innymi o tym, że NVIDIA zarezerwowała duże ilości chipów HBM3e, które wykorzystywane będą przez układy H200. Obecnie nie tylko producenci sprzętu muszą oczekiwać na realizację zamówień obejmujących wykorzystywane przez siebie komponenty. Także klienci końcowi borykają się z koniecznością odstania swojego w kolejce. W branży wytworzyły się zatem pewnego rodzaju wąskie gardła i nie obejmują one bynajmniej jednego podzespołu. Na koniec obecnego boomu w najbliższym czasie się nie zanosi, więc należy liczyć na to, że producentom uda się docelowo zwiększyć podaż.

Źródło: WCCFTech, SK hynix