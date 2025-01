Seasonic wypuszcza przewód 12V-2x6, który możesz odebrać za darmo. Producent ponadto zaleca użycie suszarki do włosów

Złącze 12VHPWR z pewnością niejednemu czytelnikowi zapisało się w negatywnie pamięci za sprawą tak zwanych problemów wieku dziecięcego. Nic zatem dziwnego, że producenci elektroniki przechrzcili nową rewizję wtyków na 12V-2x6, która jest wstecznie kompatybilna z wcześniejszą kontrowersyjną wtyczką. Mimo to Seasonic wydał ciekawe zalecenie montażowe i umożliwił swoim klientom otrzymanie nowych przewodów całkowicie bezpłatnie, choć istnieje pewien warunek.

Seasonic wydaje rekomendację, aby przy montażu przewodów 12VHPWR i 12V-2x6 używać suszarki do włosów. Producent wysyła również darmowe przewody w nowej rewizji dla posiadaczy PSU z serii FOCUS, Vertex i PRIME.

Nowe złącze 12V-2x6, czyli standard wtyku PCIe CEM 5.1, jest elementem najnowszego standardu dla zasilaczy ATX 3.1, które powoli pojawiają się na rynku. Warto również wspomnieć, że niedawno NVIDIA oraz partnerzy firmy zaktualizowali karty graficzne RTX 4000 o wspomniane wyżej złącze, tworząc nowe rewizje swoich produktów. Tymczasem Seasonic umożliwił opcję dostania nowych przewodów zgodnych z najnowszym standardem całkowicie za darmo. Aby otrzymać nowe okablowanie, wymagane jest udowodnienie zakupu zasilacza z serii: FOCUS, Vertex lub PRIME, niezależnie czy używamy kart graficznych z serii RTX 4000. Pierwsze przesyłki mają trafić do klientów już 10 stycznia 2024.

Nowy przewód został wyposażony we wtyk pod kątem 90 stopni w kształcie litery "L" oraz gęsty oplot pojedynczych żył. Dodatkowo zastosowano w zaciskach konektorów stop miedzi wysokiej klasy, który ma wytrzymać prąd o wysokim natężeniu. Tajwański producent zwraca również uwagę, aby po podłączeniu zasilania do karty graficznej nie zaginać już przewodu na całej jego długości. Dodatkowo Seasonic rekomenduje użycie suszarki do włosów, gdy chcemy wygiąć przewód 12VHPWR lub 12V-2x6. Chodzi o to, ażeby niejako zmiękczyć przewód, poprzez jego rozgrzanie w miejscu, gdzie chcemy dokonać zgięcia. Rekomendacje obejmują również "prześwit" co najmniej 35 mm od konektorów oraz okresową kontrolę dociśnięcia wtyku.

Źródło: Seasonic