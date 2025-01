FSP, producent zasilaczy dla marek Zalman i EVGA, prezentuje plany na 2024 rok. W drodze jest model ATX 3.1 o mocy 2500 W

FSP to pochodzące z Tajwanu przedsiębiorstwo produkujące wszelkiego rodzaju zasilacze w tym komputerowe. To bez wątpienia jeden największych dostawców na świecie w tej dziedzinie. Istnieje duża szansa, że używacie zasilacza tej firmy, nawet o tym nie wiedząc, gdyż często z ich usług korzystają duże marki PC takie jak Zalman, Antec, EVGA czy nawet Gigabyte. Teraz przedstawiono nam plany produktowe na rok 2024, między innymi będzie duża zmiana w nazewnictwie.

FSP producent zasilaczy dla takich marek jak Zalman i EVGA zaprezentował swoje plany na rok 2024. Pojawią się cztery nowe serie: VITA, ADVAN, MEGA i DAGGER. Flagowy zasilacz CANNON PRO otrzyma zdumiewającą moc do 2500 W i nowy standard ATX 3.1 wraz ze wtyczkami 12v-2x6.

Na pierwszy plan weźmiemy zmiany w nazewnictwie, gdyż od teraz każda nazwa danego produktu, będzie składała się z czterech członów: seria, skrótowiec certyfikatu 80 Plus, skrótowiec od wariantu systemu okablowania oraz mocy zasilacza. W 2024 pojawią się cztery nowe serie: VITA, ADVAN, MEGA i DAGGER. Każda seria jest przeznaczona dla innego segmentu rynku: linia VITA jest przeznaczona dla budżetowych konstrukcji, ADVAN dla głównego mainstreamu (np. graczy), MEGA to typowy high-end dla podzespołów z wysokiej półki. Natomiast seria DAGGER to specjalna edycja produktów, do czego wrócimy za moment. Następna litera w nazwie: B (Bronze), S (Silver), G (Gold), P (Platinum), Ti (Titanium), odzwierciedlają otrzymany certyfikat 80 Plus. Kolejna mówi nam o wariancie systemu okablowania czyli: D - konstrukcja tradycyjna / niemodułowa, S - wariant półmodularny, M - zasilacz modularny. Jak możemy zauważyć, wprowadzona systematyka jest dość przejrzysta.

Podstawowa seria VITA ma charakteryzować się nowym standardem ATX 3.1, zastosowanymi japońskimi kondensatorami o maksymalnej temperaturze 105°C, szerokim wachlarzem zabezpieczeń oraz chłodzeniem poprzez wentylator o średnicy 120 mm z łożyskiem hydraulicznym. Zasilacze będą występowały w wariantach o mocach od 550 W do 1000 W. Na pokładzie znajdziemy dwa przewody PCIe 6+2 pin oraz jeden zawierający złącze PCIe 12V-2x6 (następcę niesławnego 12VHPWR). Producent niestety nie zdradził nam nic na temat serii ADVAN i MEGA. DAGGER to high-endowa seria specjalna przeznaczona do małych komputerów PC. Zasilacze z tej linii posiadają obudowy w standardzie SFX i cechują się w pełni modułowym okablowaniem oraz posiadaniem nowych złącz PCIe 12V-2x6. Charakteryzować się będą również certyfikowaną sprawnością 80 PLUS Platinum oraz mocami 850 W i 1000 W. DAGGER PM powinny być dostępne już w pierwszym kwartale 2024 roku, choć nie znamy jeszcze ich cen.

Chociaż prawdziwym "czołgiem" wśród zasilaczy będzie odświeżona wersja modelu CANNON PRO, gdyż ten mały potworek będzie cechował się mocą rzędu 2500 W. Zasilacz został stworzony z myślą o komputerach z segmentu HEDT, które często wykorzystują więcej niż jedno GPU. Charakteryzuje się sprawnością nie niższą niż 94% przy 50% obciążeniu, dzięki czemu posiada certyfikat 80 PLUS PLATINUM dla europejskiego napięcia 230 V. Dodatkowo jego współczynnik mocy PFC jest równy 0,9 lub wyższy. Jednostka jest również zgodna z standardem ATX 3.1. Na wyposażeniu znajdziemy cztery przewody z wtyczkami PCIE 12-2x6 i trzy PCIe 6+2 pin. Nie znamy jeszcze daty dostępności i ceny nowego zasilacza CANNON PRO 2500 W.

Źródło: Tom's Hardwere, Geeknetic