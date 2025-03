XPG CORE REACTOR II GOLD - premiera nowej serii modularnych zasilaczy kompatybilnych ze standardem ATX 3.0

Marka XPG poinformowała o rozszerzeniu oferty podzespołów komputerowych. Producent zdecydował się na odświeżenie udanej serii zasilaczy CORE REACTOR GOLD. Dzięki kompatybilności ze standardem ATX 3.0 nowe modele pozwolą użytkownikom na zasilenie najwydajniejszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bez konieczności korzystania z przejściówek. Do sprzedaży trafi pięć jednostek w dwóch wariantach kolorystycznych.

XPG wprowadzi do sprzedaży pięć zasilaczy o mocy od 650 do 1200 W. Modele z serii CORE REACTOR II GOLD dostępne będą w dwóch wariantach kolorystycznych - białym oraz czarnym.

XPG ponownie rozszerza ofertę zasilaczy kompatybilnych ze standardem ATX 3.0. Zaprezentowane jednostki wchodzą w skład serii CORE REACTOR II GOLD. Producent przygotował łącznie pięć PSU o mocy od 650 do 1200 W, dzięki czemu nawet najbardziej wymagający gracze znajdą wariant dostosowany do swoich potrzeb. Tajwańczycy podkreślają, że sprawność jednostek przekracza obowiązujące wymogi certyfikatu 80 Plus Gold, będąc blisko spełnienia norm klasyfikacji 80 Plus Platinum. Za stabilność i niezawodność mają odpowiadać wysokiej jakości japońskie kondensatory. W zależności od modelu nowe zasilacze wyposażono w 120 lub 135-milimetrowy wentylator (z łożyskiem typu FDB) pracujący w trybie półpasywnym.

Oprócz złącza 12VHPWR, niezbędnego do zasilenia najwydajniejszych kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000, użytkownicy będą mogli skorzystać z maksymalnie ośmiu złącz PCIe 6+2 pin, dziewięciu SATA oraz czterech typu Molex. Wszystkie modele wyposażono w najważniejsze zabezpieczenia (OPP, UVP, OVP, SCP, OTP, OCP, NLO i SIP) oraz objęto 10-letnim okresem gwarancyjnym. W sprzedaży dostępne będą warianty w kolorze białym oraz czarnym.

Źródło: XPG