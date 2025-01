Seagate BarraCuda 530 - na rynek trafi wkrótce nowy i szybki dysk SSD M.2 NVMe, korzystający ze złącza PCIe 4.0

Firma Seagate w świadomości starszych użytkowników kojarzy się głównie z tradycyjnymi dyskami twardymi. Od dłuższego czasu posiada ona jednak w swojej ofercie także nośniki SSD. Już wkrótce na rynek trafi dysk M.2 NVMe Seagate BarraCuda 530, który w porównaniu z modelem BarraCuda 520 zaoferuje zauważalnie wyższą szybkość. Nośnik będzie działał w oparciu o złącze PCIe 4.0 x4, które jest już obecnie powszechnie wykorzystywanym standardem.

W porównaniu ze starszym modelem, dysk SSD Seagate BarraCuda 530 zaoferuje znacznie wyższą szybkość odczytu i zapisu sekwencyjnego oraz dużo lepszy współczynnik TBW.

Najnowsza propozycja firmy Seagate wykorzystuje NVMe w wersji 2.0, co jest istotnym ulepszeniem względem NVMe 1.4, na którym bazuje starszy model. Nośnik BarraCuda 530 będzie dostępny w formacie M.2 2280. Niestety na stronie producenta brakuje informacji, z jakiego dokładnie kontrolera korzysta. Można przypuszczać, że jest to jakiś model firmy Phison. Wiemy za to, że dysk będzie dostępny w trzech pojemnościach 512 GB, 1 TB i 2 TB. Można liczyć na szybkość sekwencyjnego odczytu na poziomie 7400 MB/s i sekwencyjnego zapisu 6400 MB/s (4300 MB/s w przypadku wariantu 512 GB). Jest to bardzo dobry rezultat, jak na standardy PCIe 4.0. Wyniki te są też około 50% wyższe niż w przypadku sprzętu poprzedniej generacji.

Współczynnik TBW zależy oczywiście ściśle od wariantu nośnika. Model 512 GB oferuje 300 TBW, 1 TB to już 600 TBW, zaś 2 TB zapewnia 1200 TBW. Można tutaj zatem mówić o nawet dwukrotnie lepszych wynikach niż oferował BarraCuda 520. Współczynnik MTBF jest taki sam dla wszystkich trzech dysków i wynosi 1,8 mln godzin. Producent zapewnia na swoje dyski pięcioletnią gwarancję. Niestety nie znamy jeszcze ceny omawianych nośników, ale odpowiednio wycenione z pewnością znajdą swoich odbiorców, zwłaszcza, że mowa tutaj o sprzęcie oferującym teoretycznie bardzo wysoką szybkość transferu danych.

